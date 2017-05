Uutinen

Kymen Sanomat: Lapset maalasivat lahjan Suomelle — teos on esillä Katariinan Meripuistossa kesän ajan Maanantaiaamuna Katariinan Meripuiston nurmella kirmasi 70 lasta 275 heinäseipään välissä. Kotkansaaren koulun Haukkavuoren yksikön kolmasluokkalaiset olivat tulleet tutustumaan Kotkan uusimpaan taideteokseen, jonka tekijöinä ovat olleet lapset itse. Värikkäistä heinäseipäistä koostuvan teoksen toteuttamiseen osallistui lähes 500 kolmasluokkalaista. Kotkan Lasten kulttuurikeskuksen tuottamassa projektissa olivat mukana kaikki Kotkan alakoulut. Oppilaat maalasivat seipäitä tämän kevään aikana järjestetyissä taidetyöpajoissa. — Tämä on kotkalaisten kolmasluokkalaisten lahja satavuotiaalle Suomelle, kulttuurituottaja Jaana Kemppainen sanoo. Taideprojekti on osa viime Kotkan koululaisten kulttuuripolkua, jossa kolmasluokkalaisten teemana on puistot ja kuvataide. Kemppaisen mukaan teos yhdistää molemmat osa-alueet. — Lähtökohtana oli Suomen itsenäisyyden juhlavuosi. Aika harva nykylapsi on edes nähnyt heinäseivästä, vaikka se liittyy olennaisesti Suomen historiaan. Maalaustyöpajoja pidettiin yhteensä 12. Niiden suunnittelusta ja ohjauksesta vastasivat Ekamin Rannikkopajojen taidetyöpajalaiset ohjaajineen. — Ajatuksena oli tehdä seipäistä jättiläisen värikyniä. Seipäiden kärkien väri oli ennalta määrätty ryhmittäin, mutta muuten lapset saivat vapaasti toteuttaa itseään, taidetyöpajan työvalmentaja Mariikka Pitkänen sanoo. Pitkänen ja hänen kollegansa Tuija Kuronen kertovat, että taideprojekti oli hauska kokemus niin koululaisille kuin ohjaajille — lasten ilo välittyi aikuisiinkin. — Näki, kuinka lapset nauttivat maalaamisesta. Siitä tuli itsekin hyvälle tuulelle. Taideteos on esillä Katariinan Meripuistossa elokuun loppuun asti. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/05/29/Lapset%20maalasivat%20lahjan%20Suomelle%20%E2%80%94%20teos%20on%20esill%C3%A4%20Katariinan%20Meripuistossa%20kes%C3%A4n%20ajan/2017322310125/4