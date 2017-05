Uutinen

Kymen Sanomat: Kirjastoissa siirrytään kesäaikaan Kotkan kirjastoissa siirrytään torstaina kesän aukioloaikoihin. Ne kestävät elokuun loppuun asti. Kotkan pääkirjasto palvelee asiakkaita maanantaista perjantaihin kello 9—19, lauantaisin suljettu. Karhulan kirjasto on avoinna maanantaisin ja tiistaisin kello 12—19, keskiviikkoisin kello 10—19 sekä torstaisin ja perjantaisin kello 9—16. Lauantaisin Karhulan kirjasto on kiinni. Karhuvuoren kirjasto on auki maanantaina ja keskiviikkona kello 13—19, tiistaina, torstaina ja perjantaina kello 10—16. Omatoimisesti voi asioida arkisin kello 7—21 ja viikonloppuisin kello 7—16. Kirjastoauto Ilona ei liikennöi 3.—30.7. Juhannus vaikuttaa myös aukioloaikoihin. Torstaina 22.6. kirjastot ovat avoinna kello 9—16. Juhannusaattona ne ovat kiinni. Ilona ei liikennöi torstaina eikä perjantaina. Kirjastojen aukioloajat ja yhteystiedot löytyvät netistä www.kyyti.fi/kirjastot/kotka. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/05/29/Kirjastoissa%20siirryt%C3%A4%C3%A4n%20kes%C3%A4aikaan/2017322309483/4