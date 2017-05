Uutinen

Kymen Sanomat: Keltakankaalle eritasoliittymä, Kotkassa sisääntuloväylälle uusi päällyste Kymenlaakson runkotie eli valtatie 15 paranee pienen palasen. Kaakkois-Suomen ELY-keskus ryhtyy rakentamaan eritasoliittymää vilkkaaseen ja riskialttiiseen Keltakankaan risteykseen Kouvolassa. Yli kuusi miljoonaa euroa maksava Keltakankaan liittymä on ainoa uusinvestointi Kaakkois-Suomen ELY-keskuksen tämän vuoden työohjelmassa. Rakentaminen alkaa syksyllä ja kestää pitkälle ensi vuoden syksyyn. Valtatie 15:ta ehostetaan myös Kotkassa. Kotkan keskustan sisääntuloväylä Hyväntuulentie saa uuden päällysteen koko matkalla. Tietä päällystetään myös 10 kilometrin matkalla Rantahaan liittymästä pohjoiseen. Kaakkois-Suomen suurin päällystysurakka on valtatie 26 Haminan ja Taavetin väliä. Uutta asvalttia lasketaan 42 kilometrin matkalle. Pyhtäällä kunnostetaan maantie 3562:ta vastilan ja Metsäkylän välillä seitsemän kilometrin matkalla. Siltojen korjaukset ovat yhä merkittävämpi osa tietöistä. Kaakkois-Suomessa korjataan tänä vuonna 18 siltaa. Suurin urakka on parhaillaan työn alla oleva Norssalmen silta Kotkassa. Lue koko uutinen:

