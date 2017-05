Uutinen

Kymen Sanomat: Katupäivystystä lauantaina Kotkassa ja Haminassa — juomia ei kaadeta pois, vaan tarjotaan tukea tarvitseville Koulujen päättäjäislauantaina päivystetään nuoria tehostetusti Haminan ja Kotkan kaduilla. Ensi lauantaina toteutetaan moniammatillinen katupäivystys, jossa mukana ovat Kotkan ja Haminan kaupunkien nuorisotoimet, Ohjaamo ja perhepalvelujen Nuorten tiimi, Kotka-Kymin ja Haminan seurakunnat sekä Etsivä nuorisotyö Finders. Päivystyksessä painotetaan läsnäoloa eli aikuiset liikkuvat nuorten parissa ja keskustelevat heidän kanssaan. Katupäivystys ei painosta nuoria, ei toimi poliisina eikä kaada juomia pois, vaan on tukena kun nuori sitä mahdollisesti tarvitsee. Päivystäjillä on mukana ensiaputarvikkeita ja vettä. Suunnitellussa laajuudessa katupäivystys on ensimmäinen laatuaan. Mikäli tarvetta ilmenee, katupäivystystä voitaan tulevaisuudessa laajentaa myös tavanomaisiin viikonloppuihin. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/05/29/Katup%C3%A4ivystyst%C3%A4%20lauantaina%20Kotkassa%20ja%20Haminassa%20%E2%80%94%20juomia%20ei%20kaadeta%20pois%2C%20vaan%20tarjotaan%20tukea%20tarvitseville/2017322308801/4