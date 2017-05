Uutinen

Kymen Sanomat: KTP jatkaa ilman tappioita, Sudet kaatui Kouvolassa KTP katkaisi kolmen tasapelin putkensa jalkapallon Kakkosessa. Kouvolan Sudet joutui kotikentällään tunnustamaan KTP:n paremmuuden maalein 0—2 (0—2).Ottelu oli alusta asti KTP:llä hyvin hanskassa. 18. minuutilla Lucas Dos Santos karkasi läpi ja teki avausmaalin.KTP:n 2—0-maalin iski puolustaja Manel Gasparin 40. minuutilla.Toisella puoliajalla KTP:llä oli hyviä tilaisuuksia lisätä maalisaldoaan. Reilun tunnin jälkeen Aleksi Tarvonen syötettiin läpi, mutta Susien puolustaja ehti viime hetkellä peittämään laukauksen.Vähän myöhemmin Dos Santos haastoi Susien puolustajan ja murtautui läpi, mutta laukaus epäonnistui ja painui leveäksi.Susien maalipaikat olivat kortilla. 76. minuutilla joukkue pääsi vastaiskuun KTP:n pallonmenetyksen jälkeen, mutta laukaus nousi taivaalle.KTP jatkaa Kakkosen A-lohkossa ilman tappioita. Joukkue on viidestä ottelustaan voittanut kaksi ja pelannut kolme tasapeliä. Yhdeksällä pisteellä ollaan lohkossa kolmantena.Lohkoa johtaa Klubi 04, joka on KTP:n lisäksi ainoa ilman tappioita sarjaa jatkava joukkue. Klubilla on 14 pistettä, otteluita se on pelannut yhden KTP:tä enemmän.KTP pelaa seuraavaksi ensi viikon maanantaina. Arto Tolsa -areenalla vastassa on kaksi voittoa ja kaksi tappiota Kakkosessa kerännyt vantaalainen Legirus Inter.KTP:n Juho Nykänen oli palannut avauskokoonpanoon pienen loukkaantumisen jäljiltä. Avainpelaajista sivussa olivat Marko Tyyskä ja Driton Shala.KTP: Jiri Koski, Tiago Moura, Topi Pasi, Sebastian Dolivo, Manel Gasparin, Lucas Dos Santos, Saku Kvist, Juho Nykänen, Anton Eerola (46. Joni Ruuskanen), Ousman Jarju (73. Niko Ikävalko).Käyttämättömät vaihtopelaajat: Oskari Pasanen, Onur Celik, Kaarel Usta, Jimi Lassila, Ville Särkkä. Lue koko uutinen:

