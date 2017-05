Uutinen

Kymen Sanomat: Ihamaan koululla alkoi savuta illalla uudestaan — palokunta kasteli palon takia puretun koulun rakenteet vielä kertaalleen Haminan Ihamaan entisellä koululla leimahti illansuussa uudestaan. Entisellä koulurakennuksella on tänään sammutettu tulipaloa, jonka takia rakennus on jyrätty maan tasalle, Kymenlaakson pelastuslaitokselta kerrotaan. Iso hirsinen koulurakennus on palon takia purettu kaivurilla. Palon jälkivartiointi oli jätetty jo omistajalle, kun rakenteissa alkoi savuta. Paikalla käynyt palomestari huomasi noin kello 21 aikaan, että jossain on alkanut kyteä, joten pelastuslaitos kävi kastelemassa rakenteet vielä kertaalleen. Palosta ei ole aiheutunut henkilövahinkoja. Koulu oli tulessa pelastuslaitoksen saapuessa paikalle ensimmäisen kerran kello kahdeksan jälkeen maanantaiaamuna. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/05/29/Ihamaan%20koululla%20alkoi%20savuta%20illalla%20uudestaan%20%E2%80%94%20palokunta%20kasteli%20palon%20takia%20puretun%20koulun%20rakenteet%20viel%C3%A4%20kertaalleen/20171331/4