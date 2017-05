Uutinen

Kymen Sanomat: Wascon betonipinnoitustehtaalla ollaan hyvin tuotantoaikataulussa Wasco Coatingsin tehtaalla Mussalossa tehdään maanantaista alkaen töitä kahdessa vuorossa. Samalla alkaa betonipinnoitusprojektin kiivain vaihe. Tehtaalla pinnoitetaan putkia, jotka päätyvät aikanaan merenpohjaan Nord Stream 2 -kaasuputken osiksi. — Täällä on tällä hetkellä noin 45 000 putkea. Osa valmiita, suurin osa vielä käsittelemättä. Yhteensä me teemme täällä noin 90 000 putkea, joten puolet on vielä saapumatta, tehtaanjohtaja Jatta Pekkanen kuvailee. Putket pinnoitetaan, jotta ne saavat lisää massaa. Se lisää putkilinjan vakautta. Lisäksi käsittely suojelee putkia ulkoisilta vahingoilta. Yksi putki on noin 12 metriä pitkä, halkaisija on noin 1,2 metriä. Pinnoittamattomalla putkella on painoa noin 12 000 kiloa, käsittely tuplaa sen. Kotkan tehdas pinnoittaa lähes puolet koko kaasuputkihankkeessa tarvittavista putkista. Loput tehdään yrityksen toisessa tehtaassa, joka sijaitsee Saksassa. Kotkassa pinnoittaminen aloitettiin maaliskuun lopulla, koko urakan pitäisi olla valmis vuoden 2018 lopussa. — Tällä hetkellä valmiina on noin 3000 putkea. Olemme hyvin aikataulussa, Pekkanen kertoo. Lue koko uutinen:

