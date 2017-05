Uutinen

Kymen Sanomat: Viimeinen Mannerheim-ristin ritari Tuomas Gerdt täyttää 95 vuotta Viimeinen elossa oleva Mannerheim-ristin ritari, lappeenrantalainen Tuomas Gerdt, täyttää tänään 95 vuotta. Gerdt kunnostautui jatkosodassa erityisesti taistelulähettinä, jonka tehtävänä oli välittää viestejä joukkueen ja komppanianpäällikön välillä ajoittain erittäin vaikeissa olosuhteissa. Hän osallistui Pääsiäisvaaran ja Mensuvaaran taisteluihin 1941, Sevastopolin tukikohdasta käytyihin taisteluihin 1942 ja Siiranmäen taisteluihn 1944. — Kerran vihollisen onnistuessa yllättämään komppanian, johon alikersantti Gerdt kuului, haki hän itsenäisesti toimien tykistön apua. Tällöin joutui hän mm. ylittämään erään maastonkohdan, jota vihollinen tulitti 10:llä konekiväärillä ja yli 10:llä pikakiväärillä ja konepistoolilla keskittäen samaan maastokohtaan yhtäjaksoisesti raskaitten kranaatinheittimien tulen. Tällä teollaan alikersantti Gerdt pelasti komppaniansa suurilta tappioilta, kuvaillaan Gerdtin rohkeutta ylipäällikön päiväkäskyssä, jolla hänet nimitettiin Vapaudenristin 2. luokan Mannerheim-ristin ritariksi 8.9.1942. Gerdt haavoittui sodan aikana kolmesti ja yleni alikersantista vänrikiksi. Hän kävi upseerikoulun sodan aikana. Reservissä hänet ylennettiin kapteeniksi 1968. Sodan jälkeen Gerdt työskenteli Oy Kaukas Ab:n ja Kymmene Oy:n metsähallinnon konttoripäällikkönä Lappeenrannassa vuosina 1971—1987. Mannerheim-ristin ritarien säätiössä hän on toiminut vuodesta 1954. Nykyään hän on säätiön hallituksen varapuheenjohtaja. Presidentti Martti Ahtisaari aloitti vuonna 1994 perinteen kutsua kaikki elossa olevan Mannerheim-ristin ritarit Linnan juhliin. Siellä he ovat kätelleet presidenttiparin ensimmäisinä. Tuomas Gerdt on ollut ainoa juhliin osallistunut ritati vuodesta 2008. Viimeksi hän oli mukana 2015. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/05/28/Viimeinen%20Mannerheim-ristin%20ritari%20Tuomas%20Gerdt%20t%C3%A4ytt%C3%A4%C3%A4%2095%20vuotta/2017522303975/4