Kymen Sanomat: Pyhtäällä istutetaan sadan tammen metsä satavuotiaan Suomen kunniaksi Pyhtäällä on keksitty mainio tapa juhlistaa satavuotiasta Suomea ja 670-vuotiasta Pyhtään kuntaa. Kunnantalon läheisyyteen istutetaan sadan tammen metsä. Tammi valittiin siksi, että se symboloi Pyhtään pitkää historiaa ja voi elää hyvinkin 670 vuotta. Tammimetsän ajatellaan olevan koko kunnan yhteinen asia, ja siksi istuttajiksi on kutsuttu laaja kirjo kuntalaisia. Taimen laittavat maahan eri ikäiset kuntalaiset päiväkotilapsista ikäihmisiin. Oman oman osansa urakasta tekevät niin suurimpien ydistysten kuin yritystenkin edustajat, luottamushenkilöt ja kunnan henkilöstö. Lisäksi oman tammensa istuttavat Pyhtään kunnanjohtaja ja naapurikaupunkien Kotkan, Kouvolan ja Loviisan kaupunginjohtajat sekä Kymenlaakson maakuntaliitto. Istutuspäivä on ensi viikon tiistai eli 30. toukokuuta. Kunnantalon läheisyydessä laitetaan taimentammia maahan kello 9.30—17. Lue koko uutinen:

