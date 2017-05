Uutinen

Kymen Sanomat: Pulkkanen toiseksi Tshekissä — tilille tupsahtaa yli 19 000 euroa lisää Kymen Golfin Tapio Pulkkanen on sijoittunut toiseksi Euroopan haastajakiertueen Tshekin kilpailussa. Pulkkanen kävi viimeisellä kierroksella tiukan taistelun voitosta yhdysvaltalaisen Julian Surin kanssa ja hävisi lopulta vain kahdella lyönnillä. Surin voittotulos oli hurja 23 alle parin (67+65+63+70), ja Pulkkasenkin ammattilaisuran selvästi kovin —21 (67+65+66+69). Suri kuittaa voitosta noin 27 000 euroa ja nousee kiertueen rahalistan kärkeen. Pulkkasen tili neljän päivän työstä on 19 800 euroa. Hän on koonnut kauden neljässä kilpailussa yhteensä lähes 56 000 euroa ja nousee rahalistalla kolmanneksi. Kauden päätteeksi listan 15 parasta saa pelioikeuden Euroopan ykköskiertueelle. – Kyllä sen pitää nyt olla tavoitteena. Mitäpä sitä muutakaan tavoittelemaan, Pulkkanen sanoi. Kakkossija on Pulkkaselle uran kolmas. Ensimmäinen tuli Espanjassa keväällä 2013 ja toinen Turkissa tämän vuoden huhtikuussa. Hän on lisäksi ollut tällä kaudella kertaalleen kuudes. Pulkkanen aloitti tänään kahdella birdiellä, mutta teki sitten viikon ensimmäiset boginsa kahdella seuraavalla reiällä. Surin tuplabogi kuudennella nosti Pulkkasen kuitenkin tasoihin kisan kärkeen. Ratkaisu tuli rei'illä 11–14, joilla amerikkalainen teki neljä peräkkäistä birdietä. Pulkkanen vastasi rei'illä 11, 13 ja 16 ja oli päätösreiälle lähdettäessä vain yhden lyönnin Suria jäljessä. KG:n miehen hyökkäys päättyi kuitenkin vinoon avauslyöntiin ja päätösreiän bogiin. – Nordic-liigassa (Pohjoismainen kolmostason kiertue) voittoon riitti vielä rutiinipeli viimeisellä kierroksella. Täällä pitää pelata loppuun maagista peliä, jotta voittaisi, Pulkkanen sanoi. Hän voitti toissa kesäna Pohjoismaisella kiertueella viisi kilpailua. Haastajakiertueella ensimmäinen voitto on vielä ottamatta. Lue koko uutinen:

