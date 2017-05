Uutinen

Kymen Sanomat: Parasta viikonlopussa: Auringonpaiste, kun ilmaantui matopesutarvetta Kotkalainen Erkki Kärkkäinen käänsi sunnuntaina mattomankelin kampea Kotkan Metsolassa sijaitsevalla matonpesupaikalla. Kuivatustelineellä roikkui jo neljä mattoa ja viides eli viimeinen pusertui pisara pisaralta kuivemmaksi. Aurinko paistoi, linnut lauloivat ja mies näytti varsin tyytyväiseltä oloonsa. — Ei tämä matonpesu ehkä kuulu niihin asioihin, jotka ovat viikonlopussa parasta, mutta nyt ilmaantui matonpesutarvetta. Kissa ehdotti, että lähtisin mattopyykille. Merkkasi tämän yhden maton, ja samallahan tuossa peseytyivät nuo muutkin, kertoo Kärkkäinen. Kun Kärkkäinen sunnuntaiaamuna heräsi, hänen ensimmäinen ajatuksensa oli laistaa koko urakasta. Verhojen takaa ei paljastunutkaan kirkas kevätpäivä. Ei ollut edes kovin lämmin. — Mutta sitten alkoi aurinko paistaa. Tässä on oikeastaan aika kivaa. Ja tuo mankeli on kyllä hyvä peli. Sillä saa vedet tosi hyvin pois. On mahdollista jopa juhannukseksi saada matot taas takaisin sisään, virnistää Kärkkäinen. Keväinen ja kesäinen aurinko herättelee toisinaan myös ikkunanpesuajatuksia. Ikkunoiden jynssääminen ei kuitenkaan Kärkkäisen mielestä ole ollenkaan yhtä mukavaa kuin matonpesu. — Vaikka kuinka on hyvin pesevinään, niin aina auringon kääntyessä näkyy taas jokin kohta, mihin onkin jäänyt laikku. Kevät ja alkava kesä on Kärkkäisen mieleen. Lisääntyvä valo ja heräävä luonto piristävät mielen pimeiden talvikuukausien jälkeen. — Tosin minulle käyvät kyllä ihan kaikki vuodenajat. Ei nyt ehkä ne pimeimmät ja loskaisimmat hetket, mutta muut. Syksykin on oikein mukavaa aikaa. Parasta viikonlopussa on Kymen Sanomissa sunnuntaisin verkossa ilmestyvä sarja. Lue koko uutinen:

