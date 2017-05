Uutinen

Kymen Sanomat: Kotkalaisilla on paljon asiaa aloittavalle valtuustolle — lue, millaista Kymen Sanomien verkkopalvelussa julkaistiin eilen juttu, jossa pyydettiin kotkalaisia lähettämään terveisiä ja toiveita kesäkuun 5. päivänä kokoontuvalle uudelle kaupunginvaltuustolle. Kommentteja tuli kiitettävästi, ja niiden perusteella valtuustolla on iso työsarka edessään, jos se mielii täyttää äänestäjien toiveet. Nimimerkki Masan ajatuksista on hyvä lähteä liikkeelle. — Nyt on tärkeää että valtuutetut tekevät rakentavaa yhteistyötä. Kotkaan on saatava työtä ja toimeentuloa. Työttömät töihin vaikka väkisin! Eripuraisuuden aika puolueiden välillä on oltava ohi, Kotkan hyvinvointi on ykkösasia, kirjoittaa Masa. Nimimerkki Maakuntavaalit menee yhteistyöstä vielä pykälän pidemmälle: — Valtuuston tärkein tehtävä on kuntaliitosten edistäminen Etelä-Kymenlaakson alueella, kirjoittaa hän. Reijo Tani toivoo valtuuston kiinnittävän huomiota siihen, ettei Kotkansaari ole kuin mitättömän pieni pala Kotkaa. — On panostettava koko Kotkaan, ei vain Kotkansaarelle, toteaa hän. Mika Salminen haluaisi, että Kotkan kaupunki loisi viestintäkanavan kuntalaisten ja kunnan välille. — Kotkalla on hyödyntämätöntä ajatuskapasiteettia ja energiaa noin 54 000 ihmisen verran. On selvä, että tämä määrä tuottaa enemmän visioita ja potentiaalia, kuin noin 50 valtuutetun joukko. Tässä olisi viestintäpäällikölle haaste ja mahdollisuus. Kymen Sanomien sähköinen versio voisi olla valmis alusta tälle, hahmottelee hän. Nimimerkki Einsteinin viesti on monitulkintainen: — Järkeä tulee käyttää säästeliäästi, niin kuin edellinenkin valtuusto teki. Sitä saattaa vielä joskus tarvita. Muut kommentoijat ottivat esiin muun muassa vanhustenhuollon, työpaikkojen luomisen, Kantasataman outlet-keskuksen toteutumiskysymyksen, linja-autoliikenteen ja -pysäkit sekä kylpylähotellin. Kaikki kommentit näet täältä alkuperäisen jutun perästä. Ja keskustelua on lupa jatkaa myös tämän jutun kommenttikentässä. Lue koko uutinen:

