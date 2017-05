Uutinen

Kymen Sanomat: Kotkalaisen eläinkauppiaan työhön kuuluu paljon vastuuta Yrittäjä Melissa Stenberg, 28, pitää Pet Store-eläinkauppaa Kotkansaarella yhdessä Johanna Venäläisen kanssa, milloin kauppa on perustettu? — Vuoden 2014 kesäkuussa. Mistä sait idean oman eläinkaupan perustamiseen? — Olin yhtiökumppanini, Johanna Venäläisen kanssa töissä eläinkaupassa, joka lopetti. Päätimme yhdessä perustaa uuden eläinkaupan. Millaisen koulutuksen työ vaatii? — Olen itse käynyt lukion ja ammattikoulun kauppalinjan. Olisi myös hyvä olla pieneläintutkinto tai jokin vastaava. Mitä kaikkea työhön kuuluu? — Muun muassa eläintenhoito ja -käsittely, tilaukset, myynti sekä asiakaspalvelu. Mitkä ovat työn huonot puolet? — Ajoittainen haastavuus. Se, että on paljon vastuuta ja hoidettavaa, mutta ne ovat myös hyviä puolia. Mitkä ovat työn parhaat puolet? — Asiakaspalvelu ja eläinten kanssa työskentely. Mistä eläimet tulevat myyntiin? — Tarkasti valituilta kasvattajilta ympäri Suomea. Mitä kaikkia eläimiä teillä on myynnissä? — Kaneja, jyrsijöitä, selkärangattomia, matelijoita ja akvaariokaloja. Kiinnytkö koskaan myytävinä oleviin eläimiin? — Kyllä, jos päädyn antamaan niille nimet. Toisaalta kiinnyn ja muistan eläimen, jos se erottuu jotenkin. Mutta pitää muistaa, että ne pääsevät hyvään kotiin. Onko sinulla itselläsi eläimiä? — Kyllä on; kaksi koiraa, kaksi chinchilaa, kolme kania ja yhdeksän tarantula -hämähäkkiä. Pidätkö kaikista myytävinä olevista eläimistä? — Kyllä, tykkään ihan kaikista. Kirjoittaja ja valokuvaaja ovat Kotkansaaren Keskuskoulun 9-luokkalaisia, jotka olivat Kymen Sanomien toimituksessa TET-harjoittelussa. Lue koko uutinen:

