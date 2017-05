Uutinen

Kymen Sanomat: Kävelyllä Kyminlinnassa puikattiin historiaan Kiertokävely indententti Hannu Saarisen kanssa Kyminlinnassa virvoittaa keskustelun alueen tulevaisuudesta: — Poliitikkojen ja muiden kannanotoista sen verran, että tietenkin kaikki pitävät alueen avaamista tärkeänä ja kannattavat sitä. — Kukaan ei kuitenkaan ole valmis tekemään asialle mitään, vaikka poliitikoilla ja korkeilla virkamiehillä on juuri ne verkostot, joista olisi edes mahdollisuus löytää tahot, joka tai jotka aloittaisivat rahoituksen, Saarinen sanoo. — Ei ”mattimeikäläisillä” ole mitään mahdollisuuksia aloittaa edes pienellä rahoituksella. Asia on näyttää nyt olevan niin, ettei kellään poliitikolla eikä korkealla virkamiehellä ole halua eikä kykyä ryhtyä ajamaan asiaa tosissaan. Sana helinähän on halpaa, se ei maksa mitään. Kymen Sanomat oli kiertokävelyllä alueella Saarisen kanssa 15.5. Katso miltä siellä näyttää. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/05/28/K%C3%A4velyll%C3%A4%20Kyminlinnassa%20puikattiin%20historiaan/2017322260252/4