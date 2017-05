Uutinen

Kymen Sanomat: ”Viimeinen hetki, kun ovat vielä laumaan sopivia” — Orivarsat päästettiin taas laitumelle Miehikkälässä Ihmislapset leikkivät ennen vanhaan kukkulan kuningasta. Orivarsat temmelsivät sunnuntaina Miehikkälässä laitumen kuningasta, kun 2—3-vuotiaat oriit päästettiin perinteiselle kesälaitumelle. — Se on viimeinen hetki, kun ovat vielä laumaan sopivia. Sitten niille iskee johtajavietti, ellei niitä ruunata, kertoo Kymen–Karjalan hevosjalostusliiton toiminnanjohtaja Jenny Timlin. Timlinin mukaan hevoset oppivat laumassa sosiaalisia taitoja ja toimivat samalla tehokkaina luonnonhoitajina. Hevosjalostusliitto on omistanut orivarsalaitumen Suur-Miehikkälän Haukniemessä jo vuodesta 1962. Orivarsojen laiduntamisperinne Miehikkälässä on yhtä vanha. Keväinen laitumelle lasku on yleensä aina myös iso yleisötapahtuma. Niin tälläkin kertaa. — Noin tuhat maksanutta katsojaa ja lapset päälle, kertoo Timlin. Kesän aikana orivarsalaitumella ei enää järjestetä yleisötapahtumia. Timlinin mukaan varsoja saa kyllä käydä ihastelemassa. — Siinähän on kunnan uimaranta vieressä, että sikälikin ihmiset niitä näkevät. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/05/28/%E2%80%9DViimeinen%20hetki%2C%20kun%20ovat%20viel%C3%A4%20laumaan%20sopivia%E2%80%9D%20%E2%80%94%20Orivarsat%20p%C3%A4%C3%A4stettiin%20taas%20laitumelle%20Miehikk%C3%A4l%C3%A4ss%C3%A4/2017322306022/4