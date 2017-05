Uutinen

Kymen Sanomat: Saaristomatkailuyritys palkittiin: Viihtyisä Kotka –kunniakirja Merisetille Kari Auvinen perusti saaristoristeily-yrityksen vuonna 1981 ja aloitti yhdellä aluksella reittiliikenteen Vehkalahden Mäntlahdesta Tammion kalastajakylään ja Kuorsaloon. Nykyään Auvisten Meriset-yritys tekee kolmella Viklallaan niin tilausristeilyjä kuin yleisöristeilyjäkin. Reittiliikenne Tammioon on yhä yrityksen palveluvalikoimassa, samoin liikenne Ulkotammioon. Viime kesänä Meriset lanseerasi Kymijokiristeilyt Sapokan ja Karhulan Jokipuiston välillä. Ne jatkuvat myös tänä kesänä. Vuosikymmenten työ on usein saanut kiitosta alusten matkustajilta. Tänään Meriset sai tunnustusta myös Kotkan Kauppatie ry:ltä, kun yritykselle myönnettiin tämänvuotinen Viihtyisä Kotka -kunniakirja. Tunnustuksen perusteluissa kiiteltiin Jaana ja Kari Auvisen innovatiivista ja pitkäaikaista hyvää työtä matkailun, turismin sekä kotiseudun hyväksi. Merisetin saama Viihtyisä Kotka -kunniakirja on järjestyksessään kymmenes, ja se luovutettiin Merisetin edustajille Karhulan torilla tänään järjestetyn Karhulan Kevätpäivän yhteydessä. Aiemmin Viihtyisä Kotka -kunniakirjoilla on palkittu asunto-osakeyhtiö Kotkan Kirkkokatu 19, asunto-osakeyhtiö Kotkan Koulukatu 11, Karhulan Liikkeenharjoittajat, Veljekset Halonen ja Kotkan Seudun Osuuspankki, Agda Kolmijoen perikunnan kiinteistö ja Tiina Halonen, Katariinan asukastoimikunta, Peli-Karhut, Kymijoen Lohisoitto ja Urpo Koponen. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/05/27/Saaristomatkailuyritys%20palkittiin%3A%20Viihtyis%C3%A4%20Kotka%20%E2%80%93kunniakirja%20Merisetille/2017322302366/4