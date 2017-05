Uutinen

Kymen Sanomat: Pulkkanen taistelee voitosta Euroopan haastajakiertueella — "Jos lopussa on paikka iskeä, varmasti otan riskejä" Kymen Golfin Tapio Pulkkanen taistelee huomenna uransa ensimmäisestä voitosta Euroopan haastajakiertueella. Pulkkanen lähtee Tshekin osakilpailun (D+D Real Czech Challenge) päätöskierrokselle kolme lyöntiä amerikkalaisen Julian Surin jäljessä. Kolmantena oleva Walesin Oliver Farr on jo viiden lyönnin päässä Pulkkasesta, joten voittotaistelu lienee kahden kauppa. – Tiukkaa on. Olemme aika kaukana muiden edellä, mutta ei tämä ihan vielä meidän kahden kisa ole. Joku voi pelata huomenna vaikka kymmenen alle parin, Pulkkanen sanoi. Kymmenen allekaan ei tosin riittäisi, jos Pulkkanen ja Suri jatkavat tähänastista tahtia. – Pelaan huomenna samaa peliä kuin tähänkin asti eli ei mitään superaggressiivista. Mutta jos lopussa on mahdollisuus iskeä, niin varmasti otan jo riskejäkin, Pulkkanen suunnitteli. Suri pelasi tänään hurjan 63 lyönnin (9 alle parin) kierroksen ja on yhteistuloksessa —21. Pulkkanen oli päivän toiseksi paras tuloksella 66 (—6) ja on hänkin jo 18 lyöntiä alle parin. KG:n mies on matkalla ammattilaisuransa kovimpaan lopputulokseen, sillä nykyinen ennätys on huhtikuussa Turkissa pelattu —17. Pulkkanen pelasi jo kolmannen kierroksen peräkkäin ilman yhtään bogia. Koskaan aiemmin hän ei ole kilpailutilanteessa pelannut edes kahta täysin virheetöntä kierrosta peräkkäin. Tshekin osakilpailussa jaetaan palkintorahoina 180 000 euroa. Voittajalle on luvassa noin 27 000 euron ja kakkoselle vajaan 19 000 euron potti. Pulkkanen on ansainnut tällä kaudella kolmesta aiemmasta kisasta yhteensä 36 050 euroa ja on haastajakiertueen rahalistalla neljäntenä. Listan 15 parasta saa kauden päätteeksi pelioikeuden Euroopan ykköskiertueelle. Lue koko uutinen:

