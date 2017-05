Uutinen

Kymen Sanomat: Poliisi: Laajakosken mökkipaloa pidetään tahallaan sytytettynä, nainen otettu kiinni epäiltynä törkeästä vahingonteosta Kotkan Nikelissä perjantaina tapahtunutta tulipaloa epäillään tahallaan sytytetyksi. Kymijoen rannalla sijainnut vapaa-ajan kiinteistö tuhoutui tulipalossa täysin. Rikoskomisario Teemu Liikkanen kertoo, että yksi henkilö on otettu kiinni teosta epäiltynä. Naispuolista henkilöä epäillään törkeästä vahingonteosta. Liikkasen mukaan epäiltyä on kuulusteltu lauantaina. Hänet otettiin kiinni perjantai-iltana reilu tunti sen jälkeen, kun tulipalosta oli tehty hälytys. Poliisi ei tässä vaiheessa kerro enempää mahdollisesta motiivista tai palon syttymissyystä, sillä tapauksen tutkinta on kesken. — On tullut ilmi seikkoja, joiden perusteella häntä on syytä epäillä rikoksesta, Liikkanen sanoo. Liikkasen mukaan tässä vaiheessa tutkintaa näyttää siltä, että palopaikan lähistöllä sijaitseva Laajakosken vastaanottokeskus ei liity paloon millään tavalla. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/05/27/Poliisi%3A%20Laajakosken%20m%C3%B6kkipaloa%20pidet%C3%A4%C3%A4n%20tahallaan%20sytytettyn%C3%A4%2C%20nainen%20otettu%20kiinni%20ep%C3%A4iltyn%C3%A4%20t%C3%B6rke%C3%A4st%C3%A4%20vahingonteosta/2017322303345/4