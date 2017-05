Uutinen

Kymen Sanomat: Novelli: Sydämen koti Sain kutsun opiskelukaverini Sirkan ja hänen miehensä Eeron kesäpirskeisiin juhlimaan heidän paluutaan synnyinseudulle. Sirkka ja Eero olivat asettuneet pysyvästi lomataloonsa Eeron kotitilalle oltuaan vuosikymmeniä siirtolaistyöläisinä Ruotsissa. Sirkka oli lisännyt kutsukorttiini. ”Katkaistua haulikkoa ei enää ole.” Kortti yllätti, tapaamisethan olivat hiipuneet jo muuton alkuvuosina, lisäys vahvemmin. Se kirvoitti aivojen sopukoihin unohtuneen ainoan käyntini Sirkan ja Eeron muuttokotiin. Sirkka ja Eero ottivat minut halauksin vastaan. Volvolla huristeltiin juna-asemalta kerrostaloalueen parkkipaikalle, ja sieltä kävellen kukkivien ruusupensasryhmien ohi Eeron ja Sirkan asunnolle. Eteisestä aukeni uutta elämää huokuva olohuone kookkaine kulmasohvineen. Vain räsymatot muistuttivat menneestä. Eero livahti kahvinkeittopuuhiin kuin ruotsalaiset miehet konsanaan. Sirkka koukisti jalkansa vihreälle sohvalle, sytytti savukkeen ja puhalteli huultensa välistä savua, joka hetken leijui masariinien yllä, sitten hävisi huoneeseen. Puseron kaula-aukko paljasti runsaan rintamuksen, vaalennetut ja tupeeratut hiukset hapsottivat kasvojen ympärillä. Entinen juro Eero osoitti ihastustaan seksikkäälle vaimolleen sanomalla ihan ruotsiksi ”kärä älskling”. Molempien puheitten mukaan oli kannattanut lähteä. Heillä meni taloudellisesti hyvin, mutta kielen kanssa vielä avuttomasti. Suurin osa työkavereista puhui suomea, ja vapaata vietettiin Suomi-talolla, lomat kotimaan maisemissa. Mutta tyttö ja poika olivat oppineet kielen nopeasti ja selvisivät hyvin niin koulussa kuin pihalla kavereitten kanssa. Yhtään ei ollut ikävä takaisin entisiin oloihin. Myöhemmin illalla Sirkka halusi lähteä Suomi-talolle. Eero ei, mutta Sirkka ei antanut periksi, joten taksi kyyti kolmikkomme suomalaisten olohuoneeseen. Salista kuului haitarihumppaa ja huima meteli, mutta portsari ei päästänyt eteistä pidemmälle. Eero oli edellisellä kerralla saanut porttikiellon, tappelu. Kevyen tihkusateen saattelemana matka jatkui keskustaan. Porttikiellosta ei puhuttu, vain palkoista ja uudesta Volvosta. Torin laidalta löytyi Bakfickan ja runsaasti sisäänpyrkijöitä. Suuntasin askeleeni ovelle kysyäkseni jonon liikkuvuutta. ”Jävla finne” ja joku tarttuen takkini hihaan huitoi siirtymään jonon perään. Sirkka, mustan sateenvarjon alla suojassa yltyneeltä tihkulta, oli siirtynyt sivummalle ja viittoi luokseen, Eero näytti luikahtavan taksiin, oviaukossa vain vilaus nahkatakin selkämyksestä. Vieressä seisova metelöivä ruotsalaismies osoitteli Sirkkaa, nenästä pulppusi verta. Sirkka ei ollut huomaavinaankaan, huiskutti kädellään taksin kadunreunaan, sulki sateenvarjon ja nykäisi minut mukaansa autoon. Koko matkan Sirkka hieroi hermostuneesti käsiään ja maksettuaan kyydin ryntäsi parkkipaikalta kotiin, minä perässä. Riisumatta kenkiään ja takkiaan hän kiirehti keittiökaapiston alalaatikolle ja purskahti itkuun. Katsoin kysyvästi, miksi tyhjä laatikko aiheutti niin suuren tunnekuohun. Haulikko oli poissa, ja selvisi syykin. Eero oli suivaantunut jonossa ruotsalaismieheen. Kuultuaan Eeron ja Sirkan puhuvan suomea mies oli alkanut vitsailla saunasta ja saanut seuralaisensa purskahtamaan räväkkään nauruun. Vähäisestä kielitaidostaan huolimatta Eero oli tajunnut, että mies oli kertonut yleistä huhua suomenkielisten siirtolaisten saunomisesta, kuinka nämä kuumensivat liesilevyt punahehkuisiksi ja istahtavat alasti pöydälle, heittivät vettä kiukaalleen ja hakkasivat koivunoksilla ihoaan. Mies ei ollut saanut juttuaan loppuun, kun Eero oli iskenyt nyrkillä naamaan, luvannut hakea haulikon ja uhannut tulla tappamaan koko porukan. Kiduttavan odotuksen jälkeen Eero ilmestyi keittiöön, veti povestaan katkaistun haulikon ja pani sen takaisin laatikkoon. Ei ollut tapahtunut murhaa. Seurue oli poistunut ennen Eeron tuloa. Auton navigaattori neuvoo Rantalaan, Sirkan ja Eeron pihaan. Molemmat seisovat aurinkokatoksessa ja halailevat tulijoita. Sirkka hymyilee minulle ”kaikki hyvin” ja ojentaa kesäjuoman ”Skål”. Kehumme ilmaa ja ilahdumme tapaamisesta, Sirkka näkyvämmin, ikään kuin tuloni kuittaisi haulikkohäpeän päättyneeksi, nähtävästi sama tarkoitus kutsun lisäyksessä, jos en olisi osallistut pirskeisiin. Myöhemmin illalla löydän Eeron rantasaunan terassilta, istuudun vierelle ja kysyn rohkeasti, olisiko Eero ampunut ruotsalaismiehen. Tottakai. Koulutetut ruotsalaiset hyötyivät siirtotyöläisistä, mutta eivät hyväksyneet heitä piireihinsä. Alkuaikojen hyvä olo kehkeytyi pettymykseksi ja katkeruudeksi purkautuen viinanjuontiin ja junttimaiseen väkivaltaan, naisilla riitelyyn ja kyyneliin. Vuodet tasasivat tavat, muuttivat miestä, mutta juurtumista ei tapahtunut, lapsilla paremmin ja Sirkalla. Eerosta ei tullut ruotsalaista eikä hän ollut enää aito suomalainenkaan. Oliko mitään? Nurkan takaa ilmestynyt Sirkka istahdettuaan vierelle kietoo kätensä Eeron ympärille. He ovat päässeet takaisin kotiseudulle, sydämen kotiin. Heillä on kaikki tarpeellinen, heillä on toisensa. Ei väliä, vaikka isänmaana on Itämeri. Marita Hauhia Kirjoittaja on kotkalainen kirjailija. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/05/27/Novelli%3A%20Syd%C3%A4men%20koti/2017322300673/4