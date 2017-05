Uutinen

Kymen Sanomat: Iso Lippupuisto osaksi Haminan Lippumaailmaa — kommentoi mitä mieltä olet Haminan Lippumaailmasta Haminan Lippumaailma eli liputukseen ja lippuhistoriaan perustuva puisto- ja näyttelykokonaisuus käynnistettiin perjantaina Haminassa. Asteittain kehittyvän Lippumaailman tavoitteena on kohentaa kaupungin elinvoimaa ja toimia pedagogisena sekä matkailullisena kohteena. Haminan Lippumaailma tuo kaupunkiin myös Lippupuiston, joka tarkoittaa eri puolille kaupunkia sijoitettavia lippukokonaisuuksia. Lipputangoissa tulee liehumaan muun muassa kaikkien YK:n 193 jäsenvaltion liput. Suunnitelman mukaan lippuja sijoitetaan ainakin Lipputornin läheisyyteen, Rampsinkariin ja Yrjösenpohjaan. Puisto-osien avaukset jaksotetaan vuosille 2018-2020. Lippuja on luvassa liehumaan myös RUK:n entisen esikuntarakennuksen ja varuskuntakerhon väliseen puistoon, jonne kootaan Suomen lipun tie -historiallisista lipuista. Lippumaailma tulee saamaan myös Lippukeskuksen, mutta aikaisintaan vuonna 2019. Keskuksen sijoitusvaihtoehtona on Haminan kaupunginjohtaja Hannu Muhosen mukaan selvitetty RUK:n entisen päärakennuksen sopivuutta ja kuntoa, mutta mitään ratkaisuja ei ole vielä tehty. Keskukseen on suunniteltu näyttelytilojen lisäksi matkamuistomyymälöitä, kirjapiste ja kahvila. Varsinaisen lippukeskuksen perustamiseen saakka keskuksena toimii Lipputorni. Lippumaailmassa korostuu voimakkaasti myös verkon ja digitaalisuuden hyödyntäminen. Lippumaailmaan liittyen Hamina pystyttää kaupunkiin Suomen korkeimman lipputangon, jossa tulee liehumaan maailman suurin Suomen lippu. Muhosen mukaan kyseinen lippu tulee olemaan kymmenien eri valtioiden lahja Suomelle ja suomalaisille. — Viime syksynä kävimme läpi kaikki Helsingissä olevat suurlähettiläät. 7. joulukuuta lisäksi järjestettiin niille lähettiläille erillinen tilaisuus, joilla ei ole lähetystöä Suomessa, mutta jotka olivat tulleet presidentin itsenäisyyspäivävastaanotolle. On sovittu, että neljän maan kvartetti eli Norjan, Ruotsin, Venäjän ja Viron suurlähettiläät tulevat luovuttamaan lipun presidentille itsenäisyyspäiväviikolla. Se lippu nostetaan Suomen lipun täyttäessä 100 vuotta 28.5. 2018 Haminan ja Suomen valtion yhteisessä tilaisuudessa Haminassa salkoon, Muhonen sanoo. Kommentoi alla olevassa kommenttiosassa, mitä mieltä olet Haminan Lippumaailmasta. Uskotko hankkeen tuovan Haminalle lisää kiinnostavuutta? Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/05/27/Iso%20Lippupuisto%20osaksi%20Haminan%20Lippumaailmaa%20%E2%80%94%20kommentoi%20mit%C3%A4%20mielt%C3%A4%20olet%20Haminan%20Lippumaailmasta/2017322300445/4