Uutinen

Kymen Sanomat: ”Mihinkäs sitä perheellinen Haminasta” — Juha Toikka haluaa Superpesikseen, mutta vain oranssissa paidassa Juha Toikka on vuosia kuulunut Haminan Palloilijoiden pesäpallomiehistön kantaviin voimiin. Monipuolinenkin hän on: polttolinjan mies, mutta erinomainen myös lukkarina — ja melkein millä paikalla tahansa. Kokonaisvaltaiselle pelaajalle luulisi olevan kysyntää Haminan ulkopuolellakin, mutta toistaiseksi mies ei ole mitannut tasoaan pääsarjassa. — Minne perheellinen mies kotikonnuiltaan lähtisi? Superpesis kyllä kiinnostaa, sillä pääprioriteetti on nostaa Hamina sinne, kahden lapsen isä suunnittelee. HP on aloittanut ykköspesiskauden loistavasti: neljästä ensimmäisestä pelistä täydet 12 pistettä. Yhtä hyvin seura ei ole — sarjatasosta riippumatta — aloittanut kauttaan ainakaan 20 vuoteen. Tilastohistoriasta löytyy vahvistus edellisille 21 kaudelle, joista HP on pelannut kuusi Superpesiksessä, 10 Ykköspesiksessä ja viisi suomensarjassa. Ykköspesiskauden 2013 alku oli lähes yhtä hyvä (11 pistettä). Tuolloin hyvä startti kantoi runkosarjan kakkossijalle. Tänään HP pelaa Vallikentällä toista vanhaa ja maineikasta seuraa, Jyväskylän Kiriä vastaan. Voittoputki on nostanut innostusta Haminassa, ja kauden yleisöennätys menee varmasti rikki, sillä Haminan kaupunki tarjoaa otteuun vapaan sisäänpääsyn. HP:n ja Kirin ottelu alkaa Vallikentällä kello 15. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/05/27/%E2%80%9DMihink%C3%A4s%20sit%C3%A4%20perheellinen%20Haminasta%E2%80%9D%20%E2%80%94%20Juha%20Toikka%20haluaa%20Superpesikseen%2C%20mutta%20vain%20oranssissa%20paidassa/2017322302351/4