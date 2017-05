Uutinen

Kymen Sanomat: ”Kesällä käydään mummon mökillä saunassa”, kiteytti kolmivuotias kotkalainen Alma — Mikä on sinun suven ykkösjuttusi? Mistä tuntee kesän? Kolmivuotiaalla kotkalaisella Alma Hynnisellä on vastaus valmiina. — Kesällä on ruohoa ja puissa on lehdet. Käydään uimassa ja mummon mökillä saunassa. Sieltäkin tulee vettä. Pian kaksi vuotta täyttävä pikkusisko Aino täydentää tärkeiden kesäjuttujen listaa. — Syödään aamupalaa. Alma ja Aino osallistuivat lauantaina Otsolan kyläpäivään. Nuorisotalo Mestan pihamaalla nikkaroitiin, musisoitiin, paistettiin makkaraa ja lettuja, leikittiin pihaleikkejä ja pelattiin pihapelejä. Varsinaisena kesänaloitustapahtumana ei kyläpäivää markkinoitu, mutta sellaisesta se hyvin meni. Mistä sinun kesäsi alkaa ja mitä kesään kuuluu? Pitääkö lämpötilan ylittää jokin tietty raja vai onko Suomen suvi asennekysymys? Syödäänkö kesällä eri tavalla kuin talvella ja ovatko kesäharrastukset ihan toisenlaisia kuin ne, joiden parissa kulutetaan aikaa pitkinä syysiltoina? Kommentoi alla. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/05/27/%E2%80%9DKes%C3%A4ll%C3%A4%20k%C3%A4yd%C3%A4%C3%A4n%20mummon%20m%C3%B6kill%C3%A4%20saunassa%E2%80%9D%2C%20kiteytti%20kolmivuotias%20kotkalainen%20Alma%20%E2%80%94%20Mik%C3%A4%20on%20sinun%20suven%20ykk%C3%B6sjuttusi/2017322303373/4