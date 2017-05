Uutinen

Kymen Sanomat: Yrittäjän ammatissa on oma vapaus Yrittäjä Katja Saarelaisella, 36, on ompelimo Kaiku Kotkansaarella, milloin kiinnostuit ompelijan ammatista? — Teini-ikäisenä. Missä opiskelit ompelijaksi? — Opiskelin tekstiiliartesaaniksi Haminan Ekamin ammattiopistossa. Kuinka pitkä opiskeluaikasi oli? — Olin aikuiskoulutuksessa, joka kesti kaksi ja puoli vuotta. Mitä siihen sisältyi? — Paljon tietoa tekstiileistä ja materiaaleista. Paljon erilaisia tekstiilitöitä, kuten kangaspuilla kudontaa. Oliko kouluun hankalaa päästä? — Ei ollut. Mitä työhön kuuluu? — Korjausompelua, vaatteenmuokkausta, sisustusompelua ja verhoilua. Töiden kirjo on laaja. Onko työ edelleen mieluisaa? — On. Milloin perustit yrityksen? — Kaksi ja puoli vuotta tulee kohta täyteen. Perustin yrityksen heti koulusta valmistuttuani. Mitä ompelimoa perustaessa pitää ottaa huomioon? — Pitää miettiä, onko yrityksellä tulevaisuutta. Pitää ottaa huomioon omat vapaudet ja velvoitteet. Täytyy myös tykätä hommasta, mitä tekee. Oliko sinulla aiempaa työkokemusta ammatista ennen oman yrityksen perustamista? — Ei, mutta ompelu on ollut aina harrastus. Koulusta tuli täydennystä tietoihin ja taitoihin. Työ opettaa myös. Onko yrityksen pitäminen kannattavaa? — Hengissä olen pysynyt ja töitä riittää. Olen kaikin puolin tyytyväinen, että lähdin juttuun. Onko työ muuttunut vuosien varrella? — Työ muuttuu, kun haluaa itse sitä muuttaa. Voi itse valita, mihin painottuu. Rutiiniakin tulee lisää. Onko työssä huonoja puolia? — Välillä tulee töitä, jotka vievät odotettua enemmän aikaa. Myös likaisina korjaukseen tuotavat vaatteet eivät miellytä. Yrittäjänä ollessa ei saisi myöskään sairastella. Mitkä ovat työn parhaat puolet? — Oma vapaus ja se, että saa tehdä asiat omalla tavalla sekä se, että sai harrastuksesta ammatin. Kirjoittaja ja valokuvaaja ovat TET-harjoittelijoita Kotkansaaren keskuskoulun 9-luokalta. Harjoittelijoiden toinen juttu julkaistaan sunnuntaina. Lue koko uutinen:

