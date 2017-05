Uutinen

Kymen Sanomat: Pulkkanen senkuin parantaa — ”Tällaista ei ole kyllä tapahtunut koskaan ennen” Kymen Golfin Tapio Pulkkasen hurja vire Euroopan haastajakiertueella tuntuu jatkuvan. Pulkkanen johtaa haastajakiertueen Tshekin osakilpailua kahden kierroksen jälkeen tasatuloksessa amerikkalaisen Julian Surin kanssa. Molemmat ovat 12 lyöntiä alle parin ja kaksi lyöntiä edellä kolmannen sijan jakavaa neljän pelaajan joukkoa.— Hyvä päivä oli tänäänkin, Pulkkanen sanoi 65 lyönnin (—7) kierroksensa jälkeen.Torstaina hän pelasi avauskierroksen 67 lyönnillä (—5). KG:n mies on tehnyt 36 reiän aikana 12 birdietä eikä vielä yhtään bogia.— Tällaista ei ole kyllä tapahtunut koskaan ennen — kaksi kierrosta ilman bogia. Löin lähestymislyönnit tosi hyvin lähelle lippuja ja sain paljon birdie-paikkoja aikaan.Pulkkanen on aloittanut kautensa loistavasti. Hän oli huhtikuussa toinen haastajakiertueen Turkin osakilpailussa ja heti perään kuudes ykköskiertueen ja haastajakiertueen yhteiskisassa Portugalissa. Palkintorahaa hän on kerännyt jo yli 36 000 euroa.Jos nykytahti jatkuu, hän ei vain saavuta tavoitettaan saada tukeva pelioikeus haastajakiertueelle vaan menee samantien ykköskiertueelle. Sinne pääsee kauden päätteeksi rahalistan 15 parasta. Pulkkanen on neljäntenä — eikä mahtivire osoita heikkenemisen merkkejä. Lue koko uutinen:

