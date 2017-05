Uutinen

Kymen Sanomat: Miina Äkkijyrkkä muuttaisi vähättely-Suomen — ”Ei ihme, että täällä syödään psyykelääkkeitä” Ihmisten pitäisi ottaa oppia vasikoista: iloitsevat niin, että heittävät kinttua ilmaan ja ovat yltiöpäisen uteliaita. — Siinäpä on meille ihmisille esikuva, sanoo kuvanveistäjä Miina Äkkijyrkkä, jonka laaja näyttely avattiin lauantaina Punkaharjulla, Luston vanhalla asemalla. Esillä on 52 Äkkijyrkän työtä, akryylimaalauksia, grafiikkaa ja yksi suuri vasikkapatsas. Äkkijyrkkä tunnetaan vasikka- ja varsateoksistaan. Äkkijyrkälle Suomi on monella tavalla ankea maa, jossa ihmiset ovat masentuneita. — Suomessa on vähättelykulttuuri. Se opitaan jo kotona. Vanhemmat vähättelevät naapureita, ja lapset oppivat sen. — Sieltä lähtee se ajatus, että kaikkea, joka on vähänkin erilaista, kiusataan, lytistetään ja arvostellaan. Lapset kiusaavat toisia lapsia, ja niin se jatkuu läpi elämän. Toisten vähättely leviää helposti kaikkeen olemiseen ja koko yhteiskuntaan. — Suomessa saa sanoa toisesta ihan mitä vain ja käyttää vaikka kuinka pahaa kieltä ilman, että siitä rangaistaan. On maita, joissa niin ei saa tehdä ilman rankaisua. — Tämä vähättelyn ilmapiiri tekee ihmiset sairaiksi. Se masentaa, ja siitä sairastuu koko ruumis ja koko kansakunta. Ei ihme, että täällä syödään psyykelääkkeitä valtavat määrät. Suomessa kelpaa Äkkijyrkän mukaan vain keskiverto. Ei saa olla erilainen, ei pukeutua toisin, ei olla lahjakaskaan, ei luova. — Kaikkien pitäisi mahtua samaan mittaan ja samoihin sääntöihin. Sellainen tappaa luovuuden ja kaiken sen ihanan, minkä varaan Suomi on luotu. Taiteilijan mielestä Suomessa hyvää on jurous, hiljaisuus, raikas luonto ja ilma ja oma kieli. Hienoa ovat myös musiikki- ja kuvataidekoulut. Lue lisää lauantain Kymen Sanomista. Lue koko uutinen:

