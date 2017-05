Uutinen

Kymen Sanomat: Matkavloggaajat ihastuivat Kotkan ja Haminan seutuun — katso, miltä tutut paikat näyttävät ilmasta käsin Kotkan ja Haminan seutu on hienoa paikkaa, johon kannattaa tulla kesällä uudestaan. Siinä tiivistetysti viesti, jonka Lanttimatkat-nimistä Youtube-kanavaa pitävät Lotta Watia ja Antti Kanto kertovat vierailultaan eteläiseen Kymenlaaksoon. Kotkassa parivaljakko söi possoja Karhulan torilla ja kävi Kärkisaaressa, Haukkavuorella, Mansikkalahdessa, Katariinan meripuistossa, Sapokassa ja Vellamossa. — Aivan herkullinen paikka ja upeat maisemat, kommentoi Watia Kotkan-päivän päätteeksi. Haminassa ja Virolahdella käyntikohteiksi valikoituivat Bastioni ja ravintola Kamu sekä Virolahden Bunkkerimuseo. Oheiset videot on julkaistu Lanttimatkat-kanavalla. Ne esittelevät kotkalaisille, haminalaisille ja virolahtelaisille tuttuja maisemia myös lintuperspektiivistä. Siitäkin huolimatta, että matkailijoiden lennokki hetkellisesti romuttui Mansikkalahden kevättuulissa. Lanttimatkalaisilla oli oppainaan haminalaislähtöinen Titta Pousi ja hänen miehensä Thomas Halloran, joiden Ikilomaa on seurattu Kymen Sanomissa aiemmin. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/05/26/Matkavloggaajat%20ihastuivat%20Kotkan%20ja%20Haminan%20seutuun%20%E2%80%94%20katso%2C%20milt%C3%A4%20tutut%20paikat%20n%C3%A4ytt%C3%A4v%C3%A4t%20ilmasta%20k%C3%A4sin/2017322298582/4