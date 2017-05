Uutinen

Kymen Sanomat: Kuivattamalla kunnostetulle Miehikkälän Hulkkianjärvelle kuuluu hyvää Suomen tiedotusvälineet ovat jo viikon verran uutisoineet Littoistenjärven ”ihmeestä”. Kaarinan ja Liedon kuntien rajalla sijaitsevan järven vesi kirkastettiin ruiskuttamalla järveen 160 tonnia polyalumiinikloridia. Kemikaali sitoi järvivedessä olevaa fosforia pohjasedimenttiin ja muutti veden poikkeuksellisen kirkkaaksi. Miehikkälän Hulkkianjärvellä valittiin aikoinaan toisenlainen strategia umpeenkasvaneen järven kunnostamiseksi. Monen vuoden suunnittelun jälkeen järvi tyhjennettiin vuonna 2009. Järvi sai olla tyhjillään kaksi talvea ja yhden kesän, kunnes se keväällä 2011 sai taas täyttyä vedestä. — Hulkkianjärvelle kuuluu hyvää, kiitos kysymästä, kertoo kunnostuksessa maanomistajien yhdysmiehenä toiminut Hannu Kokkala nyt, kun kuivatuksesta ja järven uudelleen täyttämisestä on jo kuusi vuotta. — Pohja on säilynyt kovana, ja järvestä nousee isoa ja pienempää kalaa. Linnutkin viihtyvät, jatkaa Kokkala. Hulkkianjärven kunnostusta seurattiin aikanaan Kymen Sanomissa ja Yle-Kymenlaaksossa. Järven kunnostamisella on myös omat nettisivunsa. Lue koko uutinen:

