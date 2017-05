Uutinen

Kymen Sanomat: Katariinanniemen joutomaa otetaan tänään ja huomenna kulttuurin käyttöön Katariinan teollisuusalueen vanhat kalkkisiilot täyttyvät tänä viikonloppuna kulttuurista. Järjestäjien mukaan kävijöiden kannattaa odottaa, ei olettaa. — Tarkoituksena on näyttää, mihin joutomaata voi käyttää. Monimuotoinen taidetapahtuma tukee kaupunkisuunnittelua, festivaalin järjestäjät Toni Lahti ja Ekaterina Montonen kertovat. Festivaalin tärkein tehtävä on saada ihmiset viettämään aikaa yhdessä. Toiminta yhteiseksi hyväksi on alkanut jo tällä viikolla tapahtuma-alueen siivoamisella. Varsinainen festivaali käynnistyy perjantai-iltana viideltä. Ohjelma on suunniteltu takaperoisesti eli ensimmäisenä päivänä vietetään lopettajaisia. Alueen vanhalle toiminnalle jätetään hyvästit valo- ja videotaiteen sekä musiikin siivittämänä. Lauantaina siiloilla tapahtuu kello 11:stä iltayhteentoista. Aamupäivä on omistettu lapsiperheille. Luvassa on klovneriaa, teatteria ja piirustusta. Myöhemmin lauantaina ohjelmassa on muun muassa musiikkia, teatteria ja tanssiesityksiä. Koko viikonlopun ajan ulkoilmagalleriassa on esillä nuorten taiteilijoiden teoksia. Suurin osa taiteilijoista ja tekijöistä on tältä seudulta. Kaikki ovat mukana talkoohengessä. Lisätietoa ohjelmasta löytyy tapahtuman Facebook-sivuilta. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/05/26/Katariinanniemen%20joutomaa%20otetaan%20t%C3%A4n%C3%A4%C3%A4n%20ja%20huomenna%20kulttuurin%20k%C3%A4ytt%C3%B6%C3%B6n/2017322298898/4