Kymen Sanomat: Harjussa kilpaillaan viikonloppuna maastoesteillä Harjun oppimiskeskuksessa järjestetään viikonloppuna kenttäratsastuskilpailut. Lauantaina kilpaillaan 2-tason luokissa. Luvassa on harrastetason kenttäratsastusluokka ja lisäksi kolme taitoratsastusluokkaa maastoesteillä, joiden korkeudet vaihtelevat 60 sentistä metriin. Sunnuntaina on vuorossa 2-tason tutustumisluokka. Lisäksi kilpaillaan kaksi 3-tason helppoa luokkaa, ensimmäinen suomenhevosille ja toinen kaikille avoimena. Luokat alkavat molempina päivinä klo 9. Yleisöllä on vapaa pääsy seuraamaan kilpailuita. Lue koko uutinen:

