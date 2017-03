Uutinen

Kymen Sanomat: Wasco Coatings aloitti kaasuputkien pinnoituksen – lähes 200 työntekijää palkattu Kotkaan Nord Stream 2 -kaasulinjan putkien pinnoitus on alkanut tänään Kotkan Mussalossa. Wasco Coatings Finland Oy on palkannut helmikuun loppuun mennessä lähes 200 henkilöä. — Olemme erittäin tyytyväisiä, että kuukausia kestäneiden valmistelujen sekä tehtaan päivityksen jälkeen olemme onnistuneet laadunvarmennuksen testeissä ja pääsemme tänään aloittamaan betonipinnoitustoiminnot, kertoo Wasco Coatings Finlandin tehtaanjohtaja Jatta Pekkanen. Wascon tehdas Kotkassa pinnoittaa noin 90 000 putkea betonilla vuosien 2017—2018 aikana. Putkitoimitukset Venäjältä alkoivat syyskuussa 2016. Tällä hetkellä tehtaan varastoalueella on noin 35 000 putkea. Yksittäiset putkenpätkät ovat 12 metriä pitkiä ja painavat betonipinnoituksen kanssa 24 tonnia. Pinnoittamisen jälkeen putkia välivarastoidaan Hangon Koverharissa. Nord Stream 2 muodostuu kahdesta noin 1 200 kilometriä pitkästä rinnakkaisesta putkesta. Ne kulkevat suurin piirtein samaa reittiä kuin ensimmäinen Nord Stream -linja. Nord Stream 2:n on määrä valmistua vuonna 2019. Lue koko uutinen:

