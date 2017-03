Uutinen

Kymen Sanomat: Virolahden biokaasulaitokselle kaksi uutta reaktoria Haminan Energian biokaasulaitos laajentaa toimintaansa. Vahterikonkankaan tontille tulee kaksi uutta reaktoria entisten kolmen rinnalle. Investoinnilla saadaan lähes tuplattua kaasuntuotanto. Uudet reaktorit toimittaa jyväskyläläinen BioGTS Oy, joka on tuottanut myös laitoksen nykyisen laitteiston. Laajennussopimus on viimeistelyvaiheessa. Reaktorit toimitetaan kahdessa erässä. Ensimmäisen on tarkoitus saapua kesäkuussa, toisen myöhemmin vuoden aikana. Käyttöön ne on tarkoitus ottaa vuoden loppuun mennessä. Samassa yhteydessä perustetaan oma syöttöpiste nurmiainekselle. Tähän asti kaikki kolme laitoksen pääraaka-ainetta eli nurmi, kauppojen ylijäämäruuat sekä elintarviketeollisuuden ylijäämät on syötetty samasta paikasta. Investointien arvo on noin 1,5 miljoonaa euroa. Tuotanto kasvaa suorassa suhteessa kuin reaktoreiden määrä lisääntyy. Yhtä tärkeää on käyttövarmuuden lisääntyminen. Lue koko uutinen:

