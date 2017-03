Uutinen

Kymen Sanomat: Vain Suurkallionniemi hankitaan virkistysalueeksi Summassa Haminan kaupunki ostaa Summasta maata Stora Ensolta kaikkiaan 34 hehtaaria ja vesialueita 248 hehtaaria. Kaupat on ho sovittu reilun 5 hehtaarin maa-alueesta Suurenkallionniemestä ja sen edustan noin hehtaarin vesialueesta. Ne tulevat virkistyskäyttöön korvaamaan Matinsaaren virkistysaluetta, jonne on laadittu virkistysalueen poistava kaava. Kauppoja hierotaan parhaillaan jäljelle jääneestä vajaan 30 hehtaarin maa-alueesta ja 247 hehtaarin vesialueesta. Kaupunkikehitysjohtaja Matti Filpun mukaan lisävirkistysalueeksi ei niitä kuitenkaan hankita, vaan lähinnä kaupunki turvaa niillä viereisen Googlen toimintaedellytyksiä. Virkistyskäyttöön entinen tehdasalue ei soveltuisikaan. Suurenkallionniemen edustan vesialueen pohjassa ei Filpun mukaan ole epäpuhtauksia. Mikäli kaupan hieronnan kohteena olevan vesialueen pohjasta niitä löytyisi ja ne pitäisi poistaa, työ tehdään Stora Enson kustannuksella. — Kauppakirjaan tulee ehto, että myyjä eli Stora Enso on vastuussa mahdollisista puhdistustoimenpiteistä, Filppu sanoo. Kaupunki maksoi Suurkallioniemen alueesta vesialueineen 16 000 euroa. Filppu ei vielä osaa sanoa lisäalueen tarkkaa kauppahintaa, mutta hänen mukaansa kaupunki ei siitäkään kovin paljon ole maksamassa. Lue koko uutinen:

