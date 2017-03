Uutinen

Kymen Sanomat: Urheilukirja kertoo seurojen taloushuolista — mukana myös KTP-Basket Kannattajat vaativat kurkku suorana parempia pelaajia ja riskinottoa. Seurajohtoa houkuttaa, jos agentti tarjoaa viime hetkellä hyvää pelaajaa normaalia halvemmalla hinnalla. Budjetissa hankintaan ei ole varaa, mutta seurassa uskotaan, että rahat löydetään jostain, ehkä joltain sponsorilta. Sponsoria ei kuitenkaan löydy. Joukkuekaan ei pärjää yhtään paremmin, eikä yleisökään tule yhtään enempää. — Ja mitä saatiin? Hemmetin kallis pelaaja, jonka tuomat kulut eivät häviä taikaiskusta mihinkään, vaan se on myös seuraavan kauden ongelma, koska pelaajasta koitunut tappio pitää kuitata ensimmäiseksi seuraavan kauden rahoista pois, muistuttaa FC Hongan ja Suomen lentopalloliiton entinen toimitusjohtaja Tero Auvinen. Auvinen on kirjoittanut yhdessä kauppatieteen tohtori Arto Kuuluvaisen kanssa kirjan "Urheiluseurojen sisäpiirissä — tarinat tunteen takaa". Se julkaistiin maanantaina. Auvisen ja Kuuluvaisen kirja tarjoaa jonkin verran lisävalaistusta myös KTP-Basketin yhdeksän viime vuoden nousuihin ja laskuihin. KTP on Jyrki Lindströmin puheenjohtaja-aikana ollut Korisliigan menestyneimpiä seuroja, mutta taloudellisesti sillä on ollut tiukkaa koko ajan. — Yhtenäkään kesänä meillä ei ole ollut yhtään rahaa kassassa, Lindström kertoo kirjassa. Lindström aloitti KTP-Basketin johdossa kesällä 2008. Alkuvuosina taloudellista tulosta haittasivat mm. valmentajien potkut. Jo ensimmäisellä kaudella 2008—09 uusi seurajohto näytti kesken kauden ovea sekä päävalmentaja Miikka Sopaselle että johtavalle, mutta oikukkaalle ulkomaalaisvahvistukselle Damon Williamsille. Williams löysi nopeasti uuden työpaikan entisestä seurastaan Tampereen Pyrinnöstä, mutta sai myös KTP:ltä palkan kauden loppuun asti uhattuaan seuraa oikeusjutulla. Kaudella 2011—12 Lars Ekströmin kahden vuoden valmentajapesti kesti vain muutaman kuukauden, mutta palkka juoksi sopimuskauden loppuun asti. Joulukuun 2011 jälkeen KTP ei ole erottanut valmentajia kesken sopimuskauden, mutta taloudelliset haasteet ovat vain kasvaneet. Viime kaudella seura oli jo kuilun partaalla, mutta pelastui järjestämällä kannattajille suunnatun osakeannin. Se tuotti 60 000 euroa. Lue lisää tiistain Kymen Sanomista. Lue koko uutinen:

