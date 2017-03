Uutinen

Kymen Sanomat: Signmark tähdittää Kotkan osuuskuntaseminaaria Rap-artisti Signmark tähdittää informatiivista osuuskuntaseminaaria Kotkassa keskiviikkona. Tapahtuman järjestävät Kotkan kaupunki ja Osallisuutta osuuskunnista ESR-hanke. Hanketyöntekijä Noora Harju kertoo, että pääpuhujaksi saapuvan Signmarkin eli Marko Vuoriheimon aiheena on Mahdottomasta mahdolliseksi — unelmat on tehty saavutettaviksi. Luvassa on innostava ja sparraava puheenvuoro. — Osuuskuntatoiminta soveltuu kaikille. Se on hyvä ensiaskel yrittäjyyteen. Jos on pohtinut yrittäjäksi ryhtymistä, mutta aloittaminen epäilyttää, tämä on hyvä reitti kokeilla, sanoo Harju. Kotkaan perustettiin tammikuussa monialaosuuskunta Team Kukouri. Sieltä löytyy monenlaista osaamista. Muun muassa käännöspalveluita, graafista suunnittelua, ulkoalueiden hoito- ja suunnittelupalveluita. Kotitalouksille tarjotaan erilaisia tukipalveluja, kuten sairaan lapsen hoitoa kotona, it-tukea, pihan ja puutarhan hoitoa sekä asiointiapua. Osuuskuntatoiminnan tarkoitus on työllistämisen lisäksi tarjota väylä yhdessä tekemiselle ja antaa tukea osuuskunnan jäsenille. Team Kukouri Osk:n hallituksen puheenjohtajan Pekka Hyvösen mukaan tietoa on tärkeää jakaa etenkin nuorille. Hän pitää osuvana sitä, että seminaari järjestetään Kotekon kampuksella. Seminaarin yhteydessä järjestetään tapahtumatori, jonne paikalliset yhteisöt voivat tulla esittelemään toimintaansa ja verkostoitumaan. Veikko Mäenpää Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/03/27/Signmark%20t%C3%A4hditt%C3%A4%C3%A4%20Kotkan%20osuuskuntaseminaaria/2017322066900/4