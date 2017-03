Uutinen

Kymen Sanomat: Myrsky aiheuttaa sähkökatkoja — Etelä-Kymenlaaksossa noin 1500 sähkötöntä taloutta Myrsky on aiheuttanut sähkökatkoja Etelä-Kymenlaaksossa. Tällä hetkellä Kymenlaakson Sähkön asiakkaita on ilman sähköä Kotkassa noin 280, Pyhtäällä noin 736 ja Haminassa vajaat 419. Kello 21 aikaan Etelä-Kymenlaaksossa oli yli 2 000 taloutta ilman sähköä. Juttua on päivitetty kello 21.40. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/03/27/Myrsky%20aiheuttaa%20s%C3%A4hk%C3%B6katkoja%20%E2%80%94%20Etel%C3%A4-Kymenlaaksossa%20noin%201500%20s%C3%A4hk%C3%B6t%C3%B6nt%C3%A4%20taloutta/2017648/4