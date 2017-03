Uutinen

Kymen Sanomat: Kymenlaakson ja Uudenmaan luonnonsuojelijat peräävät kunnon selvitystä Pyhtään lentokentästä Suomen luonnonsuojeluliiton Kymenlaakson ja Uudenmaan piirit peräävät kattavaa selvitystä Pyhtään lentokenttähankkeen vaikutuksista. Piirit muistuttavat, että lentotoiminta ja sen melu leviävät Pyhtään kunnan ja Kymenlaakson rajojen yli. Sen vuoksi kentän sijoitusmahdollisuudet tulisi selvittää Pyhtään kirkonkylän osayleiskaavaa laajemmin maakuntakaavassa. Tarvittaessa asiasta on luonnonsuojelijoiden mielestä tehtävä ympäristövaikutusten arviointi. Suomen luonnonsuojeluliiton Kymenlaakson piirin toiminnanjohtajan Riku Rinnekankaan mielestä Pyhtään lentokenttähanketta on viety eteenpäin varsin hiljaa. — Nyky-yhteiskunnassa alueiden käyttöä koskevan päätöksenteon on oltava avointa ja osallistavaa, Rinnekangas muistuttaa. — Hankkeen Pyhtäällä herättämän kiinnostuksen — ja myös huolen — myötä asian valmistelu tulee tehdä avoimesti. Tavoitteet, aikataulut ja osalliset tulee selvittää nopeasti, samoin taho, johon kansalaiset voivat olla tarpeen mukaan yhteydessä, jatkaa Rinnekangas. Lue koko uutinen:

