Uutinen

Kymen Sanomat: Kotka-Kymin seurakunta on mukana We see you Migri -kampanjassa Kotka–Kymin seurakunta osallistuu turvapaikanhakijoita tukevaan We see you Migri -kampanjaan. Teattereista lähtöisin olevassa kampanjassa luetaan ääneen Maahanmuuttoviraston eli Migrin antamia kielteisiä turvapaikkapäätöksiä. Päätökset ovat aitoja ja sellaisia, joissa Maahanmuuttovirasto on tehnyt kielteisen päätöksen, vaikka on itse myöntänyt turvapaikanhakijoiden kertomukset ja vaaran todelliseksi. Kampanja alkoi teattereista ja on nyt levinnyt kirkkoihin. Tällä hetkellä mukana on 33 seurakuntaa ympäri Suomea. Kotka–Kymin seurakunta osallistuu We see you Migri -kampanjaan järjestämällä sunnuntaina 2.4. kello 18 Langinkosken kirkossa Turvapaikka-rukousillan. Illassa luetaan viimeisten kuukausien aikana tehtyjä kielteisiä turvapaikkapäätöksiä sekä kuullaan musiikkia ja rukouksia. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/03/27/Kotka-Kymin%20seurakunta%20on%20mukana%20We%20see%20you%20Migri%20-kampanjassa/2017322067385/4