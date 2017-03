Uutinen

Kymen Sanomat: Katariinan päiväkoti otetaan ensi maanantaina käyttöön Katariinan uusi päiväkoti otetaan käyttöön viikon kuluttua eli maanantaina 3. huhtikuuta. Päiväkodissa on tilat kuudelle lapsiryhmälle ja avoimelle varhaiskasvatukselle. Päivähoitopaikkoja siinä on noin 140 lapselle. Uusi päiväkoti korvaa ja yhdistää kaksi aiemmin toiminutta päiväkotia: Palotornin päiväkodin sekä Pekkasen koulun alapihalla parakeissa toimineen Päivärinteen päiväkodin. Katarinaan päiväkodin rakentaminen aloitettiin helmikuussa 2016. Kosteusvaurioriskin pienentämiseksi työt tehtiin suojakatoksen alla. Työmaa työllisti työmaaolosuhteissa keskimäärin noin 25 henkilöä. Puistotie 15:een noussut päiväkoti on puurakenteinen ja kaksikerroksinen. Uudisrakennuksen bruttoala piharakennuksineen on 1 662 neliömetriä ja tilavuus 7 240 kuutiometriä. Hankkeen kustannusarvio on 4 650 000 euroa, ja se on toteutettu leasingrahoituksella yhdessä Kuntarahoituksen kanssa. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/03/27/Katariinan%20p%C3%A4iv%C3%A4koti%20otetaan%20ensi%20maanantaina%20k%C3%A4ytt%C3%B6%C3%B6n/2017322066898/4