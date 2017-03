Uutinen

Kymen Sanomat: Kaakon kunnat jatkavat yhdessä mutta erikseen Itärajalla elelee mielenkiintoinen kuntakaksikko. Jo vuosia sitten Miehikkälä ja Virolahti totesivat, että yksi on yhdessä enemmän ja niin syntyi, ei yksi kunta, vaan isäntäkuntamallilla toimiva Kaakon kaksikko. Kunnat jakoivat keskenään vastuut niin, että Miehikkälä hoitaa sosiaali- ja terveystoimen, kun Virolahti keskittyy sivistystoimeen, tekniseen toimeen ja tukipalveluihin. Isäntäkuntamalli on noissa pienissä kunnissa osoittautunut varsin toimivaksi, vaikka pieniä ryppyjä rakkauteen on silloin tällöin tullut. Kuntaliitoksiin molemmissa kunnissa suhtaudutaan varauksellisesti. Kymen Sanomien vaalikoneeseen vastanneista virolahtelaisehdokkaista 90 prosenttia haluaa Virolahden jatkavan itsenäisenä kuntana. Keskusteluun liitosasiat sote-uudistuksen vaikutusten toteutumisen jälkeen nousevat, mutta kaakonkulmalla asioihin suhtaudutaan enemmän tunteella kuin realismilla ja tyydytään isäntäkuntamalliin jatkossakin. Virolahden poliittinen elämä oli varsin kovassa mullistuksessa viime vuonna. Kunnanhallitukselle puuhattiin lähtöpasseja ja kunnanhallituksen puheenjohtaja vaihtoi poliittista leiriä kesken kauden. Riitelyn alkusysäykset lähtivät surullisen kuuluisasta kiistasta Sulkutien rivitaloista. Kiistaa puidaan edelleen oikeudessa. Osaltaan taustalla lienee ollut myös keskustan keskinäinen valtapeli, jonka ansiosta hallituksen- ja valtuuston puheenjohtajat saivat tarpeekseen eikä heitä enää uudessa valtuustossa nähdä. Miehikkälässä poliittinen ilmapiiri on kunnanjohtajan vaihtamista lukuunottamatta ollut seesteinen ja keskustan johdolla on päätöksiä nuijittu itsevarmasti pöytään. Mikään ei viittaa siihen, ettei sama jatkuisi myös uuden valtuuston valinnan jälkeen. Lue koko Uutisen takaa päivän Kymen Sanomista. Lue koko uutinen:

