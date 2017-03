Uutinen

Kymen Sanomat: Hammashoidon liikkuva yksikkö meni kouluihin, mitä muita palveluita voisi hoitaa liikkuvasti? — Kommentoi! Kotkansaaren hammashoitoon on hankittu liikutettava hoitoyksikkö. Hoitoyksikön avulla on tarkoitus hoitaa koululaisten hammastarkastukset jatkossa koulun tiloissa. Hoitoyksikköä käytettiin maanantaina ensimmäistä kertaa Mussalon koululla. — Lasten on ehkä luontevampaa olla täällä omassa koulussa kuin hammashoitolassa aikuisten seassa, hammashoitaja Erja Tiitinen pohti maanantain tarkastusten jälkeen. Liikkuvista palveluista keskustellaan myös sote-uudistuksen yhteydessä. Kouvolassa suunnitellaan päiväkotibussin käyttöönottoa elokuussa. Bussi hoitaa päiväkodin virkaa siellä, missä kulloinkin tarvitaan lisäpaikkoja. Katso alla olevalta videolta esittely päiväkotibussista.' Pidempään pyörillä ovat kulkeneet esimerkiksi kirjastoautot ja magneettikuvauslaitteet. Lue aiheesta lisää tiistain Kymen Sanomista. Kerro kommenttikentässä, millaisia palveluita sinun mielestäsi voisi hoitaa liikkuvasti. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/03/27/Hammashoidon%20liikkuva%20yksikk%C3%B6%20meni%20kouluihin%2C%20mit%C3%A4%20muita%20palveluita%20voisi%20hoitaa%20liikkuvasti%20%E2%80%94%20Kommentoi%21/2017322067406/4