Kymen Sanomat: Haminalaiset ja kotkalaiset ovat tyytyväisempiä kuin kouvolalaiset Suomen tyytyväisimmät asukkaat löytyvät Pirkkalasta ja Kauniaisista. 20 suurimman kaupungin listalla kärkeen nousi Seinäjoki, viiden suurimman kaupungin ykkönen on yhä Tampere. Tämä käy ilmi EPSI Ratingin vuosittain tehtävästä tutkimuksesta. Kotka ja Kouvola eivät tämän tutkimuksen perusteella pääse paukuttelemaan henkseleitä. Kotka on 20 suurimman kaupungin listalla toiseksi viimeinen ja Kouvola viimeinen. Kotkalaisten tyytyväisyysindeksi laski edellisvuotisesta 1,4:llä ja on nyt 63,9. Kouvolalaisten indeksi puolestaan nousi 2,6:lla, mutta jäi silti lukemaan 61,9. Haminassa kuntalaisten arviot kotikaupungistaan ovat paremmat kuin Kotkassa ja Kouvolassa. Tyytyväisyysindeksi oli 65,2 — joskin se oli pudonnut edellisvuotisesta 2,2:lla. Tyytyväisyysindeksin asteikko on 0—100. Hyväksi tasoksi katsotaan 75. Suurten kaupunkien voittaja Seinäjoki yltää lukemaan 76,5, kaikkien kuntien voittajakaksikko Pirkkala ja Kauniainen saavat indeksin 84,5. Surkeimman indeksin — 56,1 — sai Pietarsaari. Tutkimukseen haastateltiin viime vuoden lopulla 10 263 suomalaista. Heiltä kysyttiin palveluihin kohdistuvia odotuksia ja niiden täyttymistä, kunnan suositteluhalukkuutta sekä vastaajan mielipidettä siitä, miten lähellä kuvitteellista, täydellistä asuinkuntaa nykyinen asuinkunta on. Lue koko uutinen:

