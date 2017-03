Uutinen

Kymen Sanomat: Elokuvaryhmän jäsenet kaipaavat laatua viihteen sijaan Elokuvaryhmä Majakan jäsenet päättävät itse ohjelmistonsa filmit. He pyrkivät valitsemaan kaupallisten Hollywood-kassamagneettien sijaan laatuelokuvia, joita ei ole Kotkassa aiemmin nähty, tai jotka ovat olleet teatterissa vain muutaman esityksen verran. Menestysromaaniin perustuva elokuva Nainen junassa ei ole paras mahdollinen esimerkki, mutta se sattui katsottavakseni. Mika Kempas odottaa minua Trion aulassa. Hän on toiminut viime syksystä asti elokuvaryhmä Majakan vetäjänä, muttei ole toimessa ensikertalainen. Hän on pyörittänyt kahtakin elokuvakerhoa aikoinaan, ennen muuttoa Kotkaan. Keskustelemme hetkisen itse elokuvaryhmästä, mutta melko pian puheenaiheeksi nousee Stanley Kubrick, ohjaaja, joka on meille kummallekin tärkeä. Kempas kertoo katsovansa Full Metal Jacket -filmin säännöllisin väliajoin. Oma kestosuosikkini on Hohto. En lakkaa ihailemasta Jack Nicholsonin suoritusta. Tällä kertaa Majakan elokuva on tavallista kaupallisempi, sillä alun perin valittua filmiä ei saatu Kotkaan. Ennen kuin lähes täysi sali pimenee, Kempas lausuu muutaman sanan tulevasta katselukokemuksesta. Elokuvan nimi on Nainen junassa, ja se pohjautuu Paula Hawkinsin saman nimiseen menestysromaaniin. Sen lisäksi, että kyseessä on psykologinen jännityselokuva, saamme kuulla päähenkilön olevan epäluotettava kertoja. Vaikuttaa mielenkiintoiselta. Lopputekstien lipuessa valkokankaalla minua mietityttää. Tämä trilleri on isolla rahalla markkinoitua Hollywood-tavaraa, tosin näppärällä juonella höystettynä. Lupaavan alun jälkeen olen kuitenkin hieman pettynyt lopputulokseen. Keskustelemme aiheesta elokuvaryhmään kuuluvien Varpu Leivon ja Marjatta Perlisen kanssa. He kertovat, että Nainen junassa poikkeaa hyvin paljon muusta ohjelmistosta. Se on sattumalta myös ainoa yhdysvaltalainen elokuva koko keväänä, eikä kuulemani mukaan edusta lainkaan Majakan linjaa. Filmi onkin ainoa kevään ohjelmistossa, josta olen kuullut aiemmin. Majakka-ryhmään on kuudentoista vuoden ikäraja, joten se ei varsinaisesti sovi aivan kaiken ikäisille. Kaikkein eniten ryhmässä on keski-ikäisiä, kulttuuria sen kaikissa muodoissa harrastavia jäseniä, Kempas kertoo. Lukukausimaksu on 68 euroa ja elokuvia on kaikkiaan kymmenen, joten yhden katselukerran hinta on varsin edullinen erityisesti, jos pääsee käymään kaikissa näytöksissä. Kotkassa elokuvien hinnat ovat keskimäärin 10-12 euroa. Elokuvaryhmä Majakka: Faktoja Toimii Kotkan opistossa. Ryhmässä on noin 60 jäsentä Oli pitkään rekisteröity yhdistys. Perustettiin vuonna 1973. Tänä keväänä yhdistys purettiin, mutta toiminta jatkuu opistossa kuten ennenkin. Tarjoaa valtavirrasta poikkeavia laatuelokuvia edulliseen hintaan. Jäsenet valitsevat elokuvat itse. Hintansa väärti? -sarjassa esitellään kaiken ikäisille sopivia harrastuksia ja niiden kustannuksia. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/03/27/Elokuvaryhm%C3%A4n%20j%C3%A4senet%20kaipaavat%20laatua%20viihteen%20sijaan/2017322067941/4