Kymen Sanomat: 70-vuotias Kotkan Taideseura aloitti juhlavuoden pop up -näyttelyllä Pasaatissa Ritva Savolainen osoittaa seinällä olevaa maalausta: — Tuo on kiva ja myös tuo tuolla alhaalla, hän sanoo vieressään seisovalle Mari Sihvoselle. Savolainen on piipahtanut Kotkan Taideseuran pop up -galleriaan, joka on avoinna kauppakeskus Pasaatissa ensi viikon loppuun asti. — Kun näin, että tällainen on avattu, oli pakko tulla katsomaan. Löysin kolme taulua, joista pidin. Ostaisin ne, jos kotonani olisi tilaa. Taideseuran hallitukseen kuuluva Sihvonen kertoo, että nyt viidettä kertaa järjestettävästä pop up -näyttelystä on muodostunut harrastajamaalariyhdistyksen perinteinen toimintavuoden avaus. Lyhyt myyntinäyttely on pystytetty toistamiseen keskelle vilkasta kauppapaikkaa. — Viime vuonna täällä Pasaatissa vieraili 1 300 kävijää, seuran sihteeri Katja Saastamoinen sanoo. Nyt esillä on yli 150 teosta kahdeltatoista taiteilijalta. Tyhjä liikehuoneisto on täyttynyt öljyväri- ja akryylimaalauksilla, akvarelleilla, kollaaseilla, postikorteilla ja huovutetuilla töillä. Matalan kynnyksen galleria oli houkutellut myös Heikki Murto-Unkilan taidetta katsomaan. Hänen mielestään kauppakeskus on loistava paikka näyttelylle. — En olisi varmaan lähtenyt, jos tämä olisi jossain galleriassa. Nyt istuin tuolla kahvilassa ja päätin tulla paikalle, Murto-Unkila sanoo. Eläkkeellä oleva puistotyöntekijä tekee itsekin puusta taidetta. Kuvataiteessa Murto-Unkila kertoo pitävänsä eniten merimaisemista, joita oli nytkin esillä. Toisella seinällä olevia kukkatauluja hän katseli puhtaasti ammatillisessa mielessä. — Taide yleensäkin on kiinnostaa. On vaikea sanoa, missä menee taiteen raja. Pasaatin näyttely käynnistää 70 vuotta täyttäneen Kotkan Taideseuran juhlavuoden, jonka teemana on Puisto. Merkkivuotta vietetään erilaisin yleisötapahtumin, näyttelyin ja maalausleirein. Juhlavuoden näyttely pidetään ensi syksyllä Kuusankoskitalossa ja Kotkan pääkirjastossa. Kotkan Taideseuran pop up -myyntinäyttely 9.4. asti kauppakeskus Pasaatissa. Lue koko uutinen:

