Uutinen

Kymen Sanomat: Veneiden kevätkunnostus on alkanut Kotkan Sapokassa Varma merkki kevään tulosta ovat ensimmäiset veneidensä kunnostajat veneiden talvisäilytysalueilla. Sunnuntaisten sateiden laannuttua ja auringon tultua esille iltapäivällä, alkoi liikehdintä rannoilla. Oman veneensä parissa Kotkan Sapokassa tänä keväänä ensimmäistä kertaa oli kotkalainen Umberto Trivella. – Nyt olen täällä paikkailemassa talven vahinkoja. Osa pressuista ei kestänyt talven hirveitä tuulia, kertoo Trivella. Trivellalla on edessään kevään aikana melkoinen urakka veneensä kanssa. – Tarkoituksena on maalata koko vene. Trivella odottaa pääsevänsä vesille vasta kesäkuun alkupäivinä. – Se on minulla tavoitteena. Ja olisin ylpeä itsestäni, jos sen saisin aikaiseksi. Se olisi mahtava saavutus, sanoo Trivella. Lue koko uutinen:

