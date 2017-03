Uutinen

Kymen Sanomat: Vaalit nostattavat keskustelua maahanmuuton kustannuksista: oleskeluluvan saanut maahanmuuttaja saa samat etuudet kuin ns. kantasuomalainenkin Lähestyvät kuntavaalit aktivoivat keskustelua maahanmuutosta ja sen kustannuksista. Suuri osa suomalaisista välttelee ilmaisemasta kantaansa maahanmuuttoon ja usein syynä on se, että esimerkiksi maahanmuuton kustannuksista ei ole riittävästi tietoa. Täsmällistä tietoa on vaikea viranomaisilta saada. Turvapaikanhakijoista aiheutuvat kustannukset maksaa valtio siihen saakka, kunnes hakija saa päätöksen oleskeluluvastaan. Myönteisen päätöksen eli oleskeluluvan saatuaan maahanmuutaja siirtyy kunnan asukkaaksi ja samalla hän tulee suomalaisen sosiaaliturvan ja julkisten palvelujen asiakkaaksi. Hän saa samat etuudet kuin ns. kantasuomalainenkin. Valtio maksaa kunnille kotouttamiskorvausta kolmen vuoden ajan turvapaikkamenettelyn kautta tulleista pakolaisista. Laskennallista korvausta kunta saa jokaisesta vastaanotetusta henkilöstä 2300 euroa vuodessa. Alle 7-vuotiaasta korvaus on 6 845 euroa. Toimeentulon kustannukset valtio korvaa kolmen vuoden ajan todellisten kustannusten mukaan. Pitkällä aikavälillä maahanmuuton vaikutus julkiseen talouteen riippuu siis paljon siitä, miten maahanmuuttajat ovat työllistyneet. Lue lisää päivän lehdestä tai Kymen Sanomien mobiilisovelluksesta. Lue koko uutinen:

