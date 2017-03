Uutinen

Kymen Sanomat: Uroteko tänään toisi KTP-Basketille pudotuspelipaikan KTP-Basket kamppailee Korisliigan kalkkiviivoilla viimeisestä pudotuspelipaikasta. Tänään KTP kohtaa Joensuussa liigassa toisena olevan Katajan. Runkosarjan voitto varmistui lauantaina Salon Vilppaalle, mutta voitolla KTP:stä Kataja varmistaisi kakkossijan. KTP:llä panokset ovat vielä kovemmat. Joukkue on tasapisteissä Tampereen Pyrinnön kanssa, ja vain toinen näistä joukkueista pääsee pudotuspeleihin kohtaamaan Vilppaan. Mikäli joukkueet päätyvät tasapisteisiin, on etu KTP:llä. Pyrinnöllä on jäljellä enää yksi ottelu, joten KTP pystyy varmistamaan paikan kahdeksan joukossa voittamalla tänään Joensuussa. Ensi keskiviikon päätöskierroksella Pyrintö kohtaa vieraissa Korihait, joka on jo ajat sitten juuttunut jumbosijalle ja matkaa liigakarsintoihin. KTP:n päätöskierroksen peli on kotiottelu Seagullsia vastaan. Mikäli lähdetään siitä, että Pyrintö voittaa Korihait, on KTP:n siis voitettava joko Kataja tai Seagulls. KTP:n päävalmentaja Ray Ailus oli Korisliigan verkkosivujen ennakossa lyhytsanainen: — Omilla vahvuuksilla lähdetään Katajaa Joensuuhun haastamaan. Katajan päävalmentaja Greg Gibson peräänkuulutti parempaa asennetta kuin perjantaina. Tuolloin Kataja hävisi kotonaan Kauhajoen Karhulle 78—89. KTP:llä on keskiviikolta alla 85—76-voitto Lapuan Kobrista. Kataja—KTP alkaa Joensuussa kello 17. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/03/26/Uroteko%20t%C3%A4n%C3%A4%C3%A4n%20toisi%20KTP-Basketille%20pudotuspelipaikan/2017322064601/4