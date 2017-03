Uutinen

Kymen Sanomat: Suu makeaksi Starbox-resepteillä — kinderpiirakka, sitruuna-lakritsihyydykekakku ja maapähkinävoikeksit Starboxin bloggaajat ovat tällä viikolla innostuneet valmistamaan erityisesti makeita herkkuja. WillaSarkko-blogin kirjoittaja kiinnostui leivontaryhmissä esiin nostetusta kinderpiirakasta ja teki siitä gluteenittoman version. Lopputulos on hänen mukaansa niin makea, että kovin monta palaa ei mene kerralla. Jannen keittiössä -blogin Janne Kujala leipoi tupareihin sitruuna-lakritsihyydykekakun. Sen aineksiin kuuluvat muun muassa täytekeksit, lakritsikastike, valkosuklaa ja lakritsikarkit. Aavan meren itäpuolen -blogin Mrs. B. sanoo inhoavansa maapähkinävoita, mutta päätti silti käyttää sitä keksien raaka-aineena. Lopputulos oli päältä rapea ja sisältä pehmeä. Starbox.fi on Kaakon Viestinnän blogiyhteisö, jossa on tällä hetkellä yli 60 bloggaajaa. Blogien aihepiirejä ovat mm. hyvinvointi, matkailu, ruoka, leivonta, kauneus, muoti, urheilu, valokuvaus ja kädentaidot. Lue koko uutinen:

