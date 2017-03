Uutinen

Kymen Sanomat: Sofi Oksanen vierailee Kotkan Kaupunginteatterissa Kirjailija Sofi Oksanen tulee Kotkaan Puhdistus-näytelmän ensi-iltapäivänä, lauantaina 1. huhtikuuta Toimittaja Reijo Hämäläinen haastattelee häntä Kotkan kaupunginteatterin suurella näyttämöllä klo 16 alkaen. Maksuttoman yleisötilaisuuden jälkeen on teatterin toisen kerroksen aulassa mahdollisuus ostaa Sofi Oksasen kirjoja, joihin hän kirjoittaa omistuskirjoituksia. Puhdistuksen ensi-ilta on Naapuri-näyttämöllä 1. huhtikuuta kello 18 ja kirjailija on itse katsomassa esitystä. Ennen ensi-iltaa tiistaina 28. maaliskuuta kello 13 on Naapuri-näyttämöllä yleisölle avoin Puhdistus-näytelmän teosesittely. Näytelmän ohjaaja Miko Jaakkola ja työryhmä esittelee ensi-iltaan valmistuvan näytelmän. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/03/26/Sofi%20Oksanen%20vierailee%20Kotkan%20Kaupunginteatterissa/2017322048823/4