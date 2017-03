Uutinen

Kymen Sanomat: Kulttuurilehtiä tuetaan veikkausvaroin Opetus- ja kulttuuriministeriö jakaa suomalaisille kulttuurilehdille vuosittain noin miljoona euroa veikkausvoittovaroista osoitettuja avustuksia. Tämän vuoden reilun miljoonan euron suuruinen tuki jakautui 65 painetun lehden ja 33 verkkojulkaisun kesken. Hakemuksia jätettiin 146 kappaletta, joten monet hakijat joutuivat nuolemaan näppejään. Kunnallisille kirjastoille myönnetään vuosittain ostotukea, jonka avulla pyritään parantamaan kulttuurilehtien alueellisesti tasavertaista saatavuutta. Tälle vuodelle opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi kirjastoille 183 900 euroa. Tukea saivat kaikki kunnat saman verran, 562 euroa. —Meille se on suurin saamamme lehtituki opetus- ja kulttuuriministeriöltä. Täksi vuodeksi meille on tilattu näitä ”tukilehtiä” pääkirjaston lehtisaliin 11 kappaletta ja molempiin lähikirjastoihin yhdet lehdet, kertoo Tarja Mäkinen Kotkan kaupunginkirjastosta. —Viime vuonna lehtiä tilattiin seitsemän. Joskus tuki on ollut niin pieni, ettei sillä ole saanut kuin kaksi lehteä, Mäkinen sanoo. Tuen tarkoituksena on laajentaa kirjastojen lehtinimekemäärää, ja joka vuosi tulee uusi lista lehdistä, joiden tilaamiseen tukea voi käyttää. Summan lisäksi siis myös lehtivalikoima vaihtelee jonkin verran, joten tuella ei voi aina välttämättä hankkia samoja lehtiä kuin edellisenä vuonna, kertoo Pia Kontio Mikkelin kaupunginkirjastosta. Lehtivalikoimien suhteen kirjastot kuuntelevat asiakkaitaan herkällä korvalla. —Jos asiakkaat toivovat jotain tiettyä kulttuurilehteä, tilaamme sen mahdollisuuksien mukaan omilla määrärahoillamme. Näin varmistamme lehden tulemisen, riippumatta siitä onko se joka vuosi tilattavissa ministeriön tuella, kertoo Satu Luukkonen Lappeenrannan maakuntakirjastosta. Lue koko uutinen:

http://www.kymensanomat.fi/Online/2017/03/26/Kulttuurilehti%C3%A4%20tuetaan%20veikkausvaroin/2017322059038/4