Kymen Sanomat: Kosmologi Syksy Räsänen antaa ison osan palkastaan hyväntekeväisyyteen — se on hänen tapansa olla pikkuisen vähemmän moraaliton Maailmankaikkeus kuulostaa sanalta, joka kirjoitetaan mahtipontiseen runoon. Tai asialta, jonka hienous syntyy siitä, ettei sitä täysin ymmärrä. Joillekin se on elanto: kosmologi Syksy Räsänen tutkii maailmankaikkeutta työhuoneessaan Helsingin yliopiston fysiikan laitoksella. Seinällä on liitutaulu, jossa on laskuja. Oikeastaan ne eivät ole laskuja, vaan osia tutkijoiden välisistä keskusteluista. Räsänen selittää merkintöjä: yksi on Higgsin inflaatiomallin perusteoriaa määrittävä yhtälö. Toisessa tutkijat ovat käyneet läpi erilaisia vaihtoehtoja gravitaatioteorian vapausasteista. Hetken päästä hän puhuu kosmisesta inflaatiosta, magneettikentistä ja tyhjästä syntyneestä kvanttivärähtelystä, jota ilman emme olisi täällä. Alun tapahtumia ei tiedetä Maailmankaikkeudella tarkoitetaan kaikkea olemassa olevaa. Tutkijoiden mukaan se syntyi 14 miljardia vuotta sitten, alkuräjähdyksestä. Itse asiassa tutkijat eivät tiedä tarkalleen, mitä alussa tapahtui. — Nykyiset teoriat eivät päde, kun mennään aivan maailmankaikkeuden alkuvaiheisiin, Räsänen sanoo. Kosmologia tutkii maailmankaikkeuden rakennetta ja historiaa. Kansainvälisestikin tunnetulla tutkijalla Räsäsellä on useita tutkimuskohteita. 1990-luvulla havaittiin, että maailmankaikkeuden laajeneminen kiihtyy. Se oli yksi läpimurto kosmologiassa. Teorioita siitä, miksi näin tapahtuu, on useita. Räsänen tutkii maailmakaikkeuden rakenteiden muodostumisen vaikutusta maailmankaikkeuden laajenemiseen. Hän oli maailmassa ensimmäisiä tutkijoita, jotka keskittyivät kyseiseen teoriaan. Rakkaus fysiikkaan syntyi yliopistossa Koulussa Räsänen piti fysiikasta, historiasta, äidinkielestä ja matematiikasta. Todistuksissa lempiaineiden numerot olivat ysejä ja kymppejä. Lukion jälkeen hän haki Helsingin yliopistoon opiskelemaan teoreettista fysiikkaa ja pääsi sisään papereilla, ilman valintakoetta. Vuosi oli 1992. — Kun tulin yliopistolle, hahmotin, mitä fysiikka on ja rakastuin siihen. Hän innostui hiukkasfysiikasta ja yleisestä suhteellisuusteoriasta — todennäköisesti siksi, että ne avasivat hänelle uudenlaisen tavan katsoa maailmaa. Hän ei voi olla asiasta aivan varma, koska hänellä ei ole muistiinpanoja senaikaisista ajatuksistaan. — Yleensä asiat, joita ihminen on joskus ajatellut, ovat valemuistoja. Muistoihin suodattuu asioita, joita ihminen ajattelee nyt. Gradunsa Räsänen teki hiukkasfysiikasta. Kosmologiaan hän alkoi perehtyä väitöskirjansa ohjaajien vaikutuksesta. Syksy ei syntynyt Syksynä Räsästä on pakko vähän tuijottaa. Viininpunainen pystytukka lähes hipoo ovenkarmia, kun hän astuu huoneeseen. Kynsissä on hiustenväriin sointuvaa lakkaa. Hänen tyylinsä syntyi science fiction -harrastuksesta 1990-luvun alkupuolella. Kirkuva ulkonäkö ei ole juurikaan herättänyt ihmetystä tiedeyhteisössä. — Kerran eräs vanhempi tutkija kummasteli sitä, että minulla oli niittikaulapanta. Syksy syntyi marraskuussa 1973 Jukkana. Hän vaihtoi nimensä vuonna 1999. Hänen luokallaan oli aikoinaan neljä Jukkaa, mistä syystä muilla oli tapana kutsua heitä sukunimillä. — En kokenut tästä syystä Jukka-nimeä koskaan voimakkaasti omakseni. Syksy taas kuulosti tunnelmalliselta. Kosmologi tutkii malleja Räsänen on teoreetikko. Hän tekee tutkimusta työpöytänsä ääressä sen tiedon eli datan perusteella, jonka havaintotiimit ovat keränneet. Kosmologien tarvitsemaa tietoa saadaan muun muassa teleskoopeilla. — Esimerkkejä datasta ovat supernovien kirkkaudet ja punasiirtymät sekä kosmologisen mikroaaltotaustan voimakkuus eri suunnissa taivaalla, hän sanoo. Maailmankaikkeuden syntyyn ja muutokseen liittyvistä prosesseista on olemassa erilaisia malleja. Kosmologi vertailee valmiita malleja ja havaintoja esimerkiksi maailmankaikkeuden rakenteesta. Toisinaan tutkijat kehittelevät uusia malleja. — Uudet ideat ja oivallukset rakentuvat aina vanhan päälle. Kosmologian tutkimus on kansainvälistä. Räsänen on työskennellyt tutkijana ulkomailla kahdeksan vuotta. Hänen mukaansa Helsingin yliopistossa tehdään yhtä laadukasta tutkimusta kuin muissakin Euroopan johtavissa yliopistoissa. Mitä Räsänen sitten haluaa saavuttaa omalla tutkimuksellaan? Hänen mielestään on vaarallista tähdätä johonkin tiettyyn päämäärään. — Vain tutkimuksen tekeminen voi osoittaa, mitkä ideat ovat oikeita ja mihin suuntaan pitää mennä, hän sanoo. Maailmankaikkeutta pitää ymmärtää Maailmankaikkeuden tutkimuksella on Räsäsen mielestä kahdenlaista merkitystä. Yleisen suhteellisuusteorian löytäminen vuonna 1915 auttoi ihmisiä ymmärtämään sen, mistä atomit, joista rakennumme, ovat muodostuneet. — Tällaisella maailmankaikkeuden ymmärtämisellä on itseisarvoa. Kosmologian paljastamat asiat kehystävät inhimillisen kokemuksen. Tutkimuksella on hänestä myös välinearvoa eli siitä on ihmisille käytännön hyötyä. Fysiikan perusteoriaa kvanttimekaniikkaa alettiin kehittää 1900-luvun alussa, koska tutkijat halusivat ymmärtää, miksi kuumasta vetykaasusta tulee vain tietynväristä valoa. Kvanttimekaniikka on nykykemian ja lähes kaiken nykyteknologian — kuten tietokoneiden, kännyköiden ja satelliittien — perustana. — Jos joku kysyy, miksi tutkimukseen kannattaa suunnata rahaa, olisi kuitenkin epärehellistä vastata, että se tuottaa varmuudella uutta teknologiaa. Fysiikka on opettanut vapauttavaa merkityksettömyyttä Maailmankaikkeuden penkominen on saanut Räsäsen tuntemaan pelottavaa mitättömyyttä ja toisaalta vapauttavaa merkityksettömyyttä. — Fysiikka on opettanut minulle sen, ettei maailmankaikkeudessa ole mitään sisäänrakennettua merkitystä, josta pitäisi olla huolissaan. Samalla tutkimus on vahvistanut hänen tietoisuuttaan asioiden katoavaisuudesta. Räsäsen mukaan miljardi vuotta sitten maapallolla ei ollut ihmisiä, eikä ole miljardin vuoden päästäkään. Kysymys on vain siitä, milloin ihmiset kuolevat sukupuuttoon. — Kun ottaa huomioon katastrofaalisen ilmastonmuutoksen ja joukkotuhoaseet, lyhyen tähtäimen ennuste ei näytä hyvältä. Palestiinan puolustaja Tutkija on pukeutunut paitaan, jonka rinnuksessa lukee Free Palestina. Samansuuntaisia tekstejä on ympäri työhuonetta. Räsäsestä tuli kansalaisaktivisti 2000-luvun alussa. Hän luki opiskeluaikoinaan yhdysvaltalaisen kielitieteilijän ja aktivistin Noam Chomskyn kolumneja, jotka käsittelivät yhteiskuntaa ja politiikkaa. Kiinnostusta yhteiskunnallisiin asioihin vahvistivat vuoden 2001 terrori-iskut Yhdysvalloissa ja asuminen Irakin sotaan valmistautuvassa Isossa-Britanniassa. Vähitellen hän tuli tietoiseksi Israelin ja Palestiinan konfliktista. Hän puhuu siitä mielellään. Hänen mielestään Israel ylläpitää apartheid-järjestelmää, joka asettaa ihmiset eriarvoiseen asemaan heidän etnisen taustansa perusteella. — Kuten Etelä-Afrikassa, apartheidin lopettaminen vaatii ulkoista painostusta — boikotteja ja pakotteita, hän sanoo. Räsänen on osallistunut lukuisiin mielenosoituksiin. Hän on marssinut muun muassa Israelin Gazan-hyökkäyksiä, Irakin sotaa, rasismia, koulutusleikkauksia, arktista öljynporausta ja toimittaja Anna Politkovskajan murhaa vastaan. Hän on puolustanut eläinten, sukupuolten ja seksuaalisten vähemmistöjen oikeuksia. Hän on rakentanut palestiinalaisille uusia koteja tuhottujen tilalle Israelin miehittämällä Länsirannalla. Silti hän sanoo elävänsä moraalittomasti. Hyväntekeväisyys on velvollisuus Tällä hän tarkoittaa yltäkylläisyyttä, jossa moni suomalainen elää. Hänen mielestään ylellinen elämä, kuten kuluttaminen, kytkeytyy siihen, että suuri osa maapallon ihmisistä elää vaikeissa oloissa. — Osa matkapuhelinten raaka-aineista tulee Kongosta, jossa yksi syy sisällissotaan on ollut taistelu mineraaleista, hän antaa esimerkin. Hän luovuttaa vähintään kolmanneksen palkastaan sekä kaikki luentopalkkiot hyväntekeväisyyteen. Kohteita ovat muun muassa Israelin ja Palestiinan konfliktia käsittelevä uutis- ja ajankohtaissivusto sekä YK:n pakolaisjärjestö. Räsänen vieroksuu termiä hyväntekeväisyys. Se antaa mielikuvan, että parempiosaiset jakavat hyvää hyvyyttään roposia vähempiosaisille. Hänen mielestään se on velvollisuus. — Kansalaisaktivismi on minun tapani yrittää olla pikkuisen vähemmän moraaliton. Rasismista on tullut normaalia 1 Työskentelit ulkomailla kahdeksan vuotta ja palasit Suomeen vuonna 2010. Miten maa oli muuttunut sinä aikana? — Rasismi ja muslimiviha olivat nousseet Suomessa. Nyt tilanne on vielä pahempi. Järkyttävintä ei ole se, että Suomessa on rasismia ja jotkut kirjoittavat sanoinkuvaamattomia asioita keskustelufoorumeille. Pahinta on se, että siitä on tullut hyväksyttyä. Tänä päivänä pidetään ihan normaalina puhua muslimeista uhkana. 2 Jos saisit muuttaa yhden asian Suomessa, mikä se olisi? — Ehkäpä sen, että näkisimme paremmin, miten elämämme liittyy ihmisten elämään muualla maailmassa ja että meillä on vastuu tekojemme seurauksista. 3 Teet kahta kirjaa. Mistä ne kertovat? — Ensimmäinen on nimeltään Israelin apartheid. Siinä käsitellään Israelin ja Palestiinan tapahtumia 1800-luvulta nykypäivään apartheidin näkökulmasta ja Etelä-Afrikkaan vertaillen. Kirja ilmestyy syksyllä. — Toisen työnimi on Kosmologiaa lapsille. Se on kuvakirja maailmankaikkeuden historiasta. Teoksessa kettu ja pyy seikkailevat maailmankaikkeuden alkuhetkistä nykypäivään. En uskalla luvata vielä ilmestymisajankohtaa. Lue koko uutinen:

